Fener’e kötü haber… İngiltere’den rakip çıktı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları büyük hız kazanmış durumda. Portekizli hocanın ısrarla takımda görmek istediği Betis'in ön liberosu William Carvalho için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'e İngiltere'den rakip çıktı.
Ada basınında yer alan haberlere göre yeniden Premier Lig'e yükselen Fulham, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın Sporting Lizbon'dan öğrencisi ve vatandaşı olan William Carvalho'nun transferi için yönetime talepte bulunduğu belirtiliyor.
Premier Lig'e yükseldiği için 220 milyon Euro'luk müthiş bir yayın gelirinin sahibi olan Fulham'ın Carvalho transferine önemli bir bütçe ayırabileceği belirtiliyor. İspanyol basını, Betis kulübünün tecrübeli yıldızın bonservisi için en az 5 milyon Euro istediğini yazmıştı.
Yaşanan bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin göstereceği aksiyon merak konusu. Jorge Jesus'un orta alana Miguel Crespo'nun yanına bir ön libero daha alınmasını istediği ve listenin ilk sırasında William Carvalho'nun olduğu biliniyor.
Bu sezon Betis formasıyla tam 49 maça çıkarak müthiş bir istikrar sergileyen 30 yaşındaki Portekizli futbolcu aynı zamanda 4 gol ve 5 asistlik performans da sergiledi.