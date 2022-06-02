Fener’e kötü haber… İngiltere’den rakip çıktı

Ada basınında yer alan haberlere göre yeniden Premier Lig'e yükselen Fulham, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın Sporting Lizbon'dan öğrencisi ve vatandaşı olan William Carvalho'nun transferi için yönetime talepte bulunduğu belirtiliyor.

Premier Lig'e yükseldiği için 220 milyon Euro'luk müthiş bir yayın gelirinin sahibi olan Fulham'ın Carvalho transferine önemli bir bütçe ayırabileceği belirtiliyor. İspanyol basını, Betis kulübünün tecrübeli yıldızın bonservisi için en az 5 milyon Euro istediğini yazmıştı.