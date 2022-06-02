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    • 02.06.2022 12:19
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    • 02.06.2022 12:32
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    Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni için sıraya girdi

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, Almanya ekiplerinden Schalke'de forma giyen ve Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan Kerim Çalhanoğlu'nu transfer etmek için yarışa başlıyor

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Gurbetçi yıldız için savaş kapıda!

    Yeni sezon öncesi yerli sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birkez daha karşı karşıya gelebilir… 3 kulüp, Kasımpaşa formasını giyen Eren Elmalı ve Altay'da oynayan Kazımcan Karataş için resmi girişimlerde bulunmuş ancak yüksek maliyet nedeniyle anlaşma sağlayamamıştı.

    HAVUZ DAR
    Yerli sol bek havuzu oldukça dar olduğu için 3 dev kulüp yeniden birbirine rakip olacak gibi gözüküyor. Bu kez hedefte ise Alman ekibi Schalke'de forma giyen Kerim Çalhanoğlu var.


    Yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Almanya U20 takımının formasını giyiyor.


    Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 10 maça çıkan ve 619 dakika sahada kalan Kerim Çalhanoğlu takımına 1 asistlik katkı yaptı.


    Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan genç futbolcu geleceğin önemli bir yıldız adayı olarak gösteriliyor.



    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un henüz Kerim Çalhanoğlu ile ilgili resmi bir girişim yapmadığı ancak önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.


    Transfermarkt verilerine göre Kerim'in piyasa değeri 800 bin Euro… Ancak Schalke'nin genç sol bekin fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği iddialar arasında.
        Etnospor
        Haberler Spor Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni için sıraya girdi
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