Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni için sıraya girdi

Yeni sezon öncesi yerli sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birkez daha karşı karşıya gelebilir… 3 kulüp, Kasımpaşa formasını giyen Eren Elmalı ve Altay'da oynayan Kazımcan Karataş için resmi girişimlerde bulunmuş ancak yüksek maliyet nedeniyle anlaşma sağlayamamıştı.

HAVUZ DAR

Yerli sol bek havuzu oldukça dar olduğu için 3 dev kulüp yeniden birbirine rakip olacak gibi gözüküyor. Bu kez hedefte ise Alman ekibi Schalke'de forma giyen Kerim Çalhanoğlu var.