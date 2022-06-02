Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus konuştu: "Ben ve ekibim de Fenerbahçe gibi tutkuluyuz"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Tecrübeli teknik adam, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Jesus, "Ekibim ve ben Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyoruz. Uzun zamandır bizleri bekliyorlar. Çok büyük ve tutkulu bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de tutkulu insanlarız. Fenerbahçe'yi çalıştıracağım için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için buraya geldim." dedi.
İLK HEDEF SÜPER LİG'İ KAZANMAK
Hedeflerinden bahseden Jorge Jesus, "İlk hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İkinci hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunun farkındayız. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz." şeklinde konuştu.
Jesus, "Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Yaşa Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.