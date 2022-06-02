Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus konuştu: "Ben ve ekibim de Fenerbahçe gibi tutkuluyuz"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Tecrübeli teknik adam, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Jesus, "Ekibim ve ben Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyoruz. Uzun zamandır bizleri bekliyorlar. Çok büyük ve tutkulu bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de tutkulu insanlarız. Fenerbahçe'yi çalıştıracağım için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için buraya geldim." dedi.