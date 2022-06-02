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    • 02.06.2022 14:14
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    • 02.06.2022 14:15
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    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, ADO Den Haag ile sözleşme imzaladı...

    Fenerbahçe forması altında oynadığı oyun ile taraftarların gönlünde taht kuran Dirk Kuyt, ilk ciddi teknik direktörlük sınavına çıkacak. Hollandalı yıldız, ADO Den Haag'ı çalıştıracak...

    Dirk Kuyt imzayı attı! İlk sınavı...

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve etkili oyunuyla adından sıkça söz ettiren Dirk Kuyt, teknik direktörlük görevi için ülkesinin ekiplerinden ADO Den Haag ile anlaşma sağladı.

    41 yaşındaki teknik adam, yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Geçmişinde Quick Boys takımında yardımcı oyunculuk ve Feyenoord U-19 takımında teknik direktörlük yapan Hollandalı çalıştırıcı, ilk yüksek seviyede teknik direktörlük sınavına çıkacak.

    FENERBAHÇE'DE 130 MAÇ
    Fenerbahçe formasıyla 130 karşılaşmaya çıkan Kuyt, 37 gol ve 28 asist ile sarı lacivertli takıma katkı sağladı. Futbolculuk kariyerinin büyük dönemini Liverpool'da geçiren Hollandalı futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile de 104 maça çıktı.

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    Haberler Spor Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, ADO Den Haag ile sözleşme imzaladı...
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