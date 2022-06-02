Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, ADO Den Haag ile sözleşme imzaladı...

41 yaşındaki teknik adam, yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Geçmişinde Quick Boys takımında yardımcı oyunculuk ve Feyenoord U-19 takımında teknik direktörlük yapan Hollandalı çalıştırıcı, ilk yüksek seviyede teknik direktörlük sınavına çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 130 MAÇ

Fenerbahçe formasıyla 130 karşılaşmaya çıkan Kuyt, 37 gol ve 28 asist ile sarı lacivertli takıma katkı sağladı. Futbolculuk kariyerinin büyük dönemini Liverpool'da geçiren Hollandalı futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile de 104 maça çıktı.