Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için Wolfsburg da devrede!

Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Haziran ayında transfer çalışmalarını sonlandırmak isteyen Bordo-Mavililer, İtalya ekibi Sassuolo'da forma giyen milli oyuncuyu renklerine katmak istiyor. Sağ stopere bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi.

İDDİA İTALYA'DAN

Geride kalan sezonun özellikle devre arasında kadrosuna katmak için taksitler halinde 5 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıkan Karadeniz Fırtınası, hedefine ulaşamamıştı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor ve Wolfsburg'un Kaan Ayhan için istekli olduğunu yazdı.