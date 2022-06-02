Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için Wolfsburg da devrede!

Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Haziran ayında transfer çalışmalarını sonlandırmak isteyen Bordo-Mavililer, İtalya ekibi Sassuolo'da forma giyen milli oyuncuyu renklerine katmak istiyor. Sağ stopere bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi.
İDDİA İTALYA'DAN
Geride kalan sezonun özellikle devre arasında kadrosuna katmak için taksitler halinde 5 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıkan Karadeniz Fırtınası, hedefine ulaşamamıştı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor ve Wolfsburg'un Kaan Ayhan için istekli olduğunu yazdı.
TAM AVCI'NIN İSTEDİĞİ GİBİ
Geride bıraktığımız sezonda Sassuolo ile ligde 23 karşılaşmaya çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan milli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor geride kalan sezonda Edgar Ie'nin sakatlığından sonra stoper arayışlarına başladı. Sözleşmesi sona eren Stefano Denswil ile de görüşmeler devam ediyor. Abdullah Avcı, Kaan Ayhan'ı hem stoper hem de sağ bek mevkisi için istiyor. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada savunmaya çift yönlü bir isim almak istediklerini belirtmişti.