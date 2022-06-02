Ne van Dijk ne de Cancelo... Kartal’ın anlaştığı Saiss Premier Lig’de zirvede!

TOPLA İLİŞKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Topla ilişkisi çok iyi olan Saiss, geçtiğimiz sezon 922 dikine pas yaparak zirvede yer aldı. Onu 889 ile Liverpool'un Hollandalı stoperi van Dijk takip etti. Saiss, Premier Lig'de geride kalan sezonda 100+ ikili mücadele ve 70+ hava topu kazanan, 25+ top kapan, 140+ uzaklaştırma ve 55+ pas arası yapan 3 oyuncudan biri oldu. 2016 yılından beri Wolverhampton ve sözleşmesi bu yaz sona eren Romain Saiss son sezonunda 32 maçta forma giyerken 3 gole imza attı. 2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Saiss'in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.