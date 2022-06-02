Ne van Dijk ne de Cancelo... Kartal’ın anlaştığı Saiss Premier Lig’de zirvede!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper ve golcü arayışlarına hız verdi. Teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği liste doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar stoper bölgesi için hem yerli hem de yabancı adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Adaylar arasında öne çıkan isim ise geride kalan sezonda Wolverhampton forması giyen Romain Saiss…
ISMAEL'İN İLK TERCİHİ
Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan yıldız savunmacı ile prensipte anlaştı. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Savunmaya tecrübeli bir isim isteyen Ismael'in de ilk tercihi Saiss'ti. 32 yaşındaki Saiss ile ilgili çarpıcı istatistikler dikkat çekiyor... Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezonda Preimer Lig'de en çok dikine pas veren savunmacı konumunda… Faslı stoper, Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk, Joao Cancelo, Alexander Arnold ve Mohamed Salisu gibi isimleri geride bıraktı.
TOPLA İLİŞKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR
Topla ilişkisi çok iyi olan Saiss, geçtiğimiz sezon 922 dikine pas yaparak zirvede yer aldı. Onu 889 ile Liverpool'un Hollandalı stoperi van Dijk takip etti. Saiss, Premier Lig'de geride kalan sezonda 100+ ikili mücadele ve 70+ hava topu kazanan, 25+ top kapan, 140+ uzaklaştırma ve 55+ pas arası yapan 3 oyuncudan biri oldu. 2016 yılından beri Wolverhampton ve sözleşmesi bu yaz sona eren Romain Saiss son sezonunda 32 maçta forma giyerken 3 gole imza attı. 2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Saiss'in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.