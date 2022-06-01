Real Madrid'de Gareth Bale dönemi sona erdi! Galli yıldız kulüpten ayrılıyor...

İspanya ekibi Real Madrid ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Galli futbolcu Gareth Bale, takımdan ayrılacağını duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımında birlikte çalıştığı yönetim, teknik ekip, personel ve oyuncular ile taraftarlara teşekkür eden 32 yaşındaki Bale, "Buraya 9 yıl önce Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek isteyen genç bir adam olarak geldim. Geriye dönüp baktığımda hayallerim ve daha fazlasının gerçekleştiğini dürüstçe söyleyebilirim. Bu kulüpte başardıklarımız, asla unutmayacağım inanılmaz birer tecrübeydi. Kulüp ve futbol tarihinde sonsuza dek hatırlanacak bazı anlara birlikte imza attık. Benim için bir onur." ifadelerini kullandı.