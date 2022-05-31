William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı! Türkiye'ye gelecek mi?

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Portekizli hocanın vatandaşı William Carvalho'nun Sarı-Lacivertli takıma transferini istediği iddia edilmişti. İddiaların odağındaki Carvalho, Portekiz Milli Takımı'nın kampında Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Uzun bir süredir teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamla her konuda el sıkışmıştı. Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesi için geri sayımda olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
Jorge Jesus'la anlaşılması sonrası Portekizli hocanın transfer listesine dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Jesus'un Real Betis'te forma giyen eski öğrencisi William Carvalho'yu Fenerbahçe'deki transfer listesinin ilk sıralarını yazdığı iddia edilirken, Carvalho'dan konuyla ilgili açıklama geldi.