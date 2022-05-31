William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı! Türkiye'ye gelecek mi?

Uzun bir süredir teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamla her konuda el sıkışmıştı. Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesi için geri sayımda olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.