Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.05.2022 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2022 13:27
    ABONE OL

    Beşiktaş’ın gündeminde iki golcü var: Jordy Caicedo ve Momo Yansane

    Beşiktaş’ın gündeminde iki golcü adayı var. Bunlardan biri Ekvadorlu Jordy Caicedo, diğeri ise Gineli Momo Yansane. Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen golcü futbolcu Caicedo ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    İşte Beşiktaş’ın gündemindeki iki golcü | Takvim Özel

    Beşiktaş sezonun bitmesiyle birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Siyah-Beyazlılar, Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal'ın gündemi ise golcü transferi.

    Siyah-Beyazlılar, yeni sezon çalışmaları başlamadan yeni golcüsünü belirlemek istiyor. Michy Batshuayi'yi yeni sezonda kadroda düşünmeyen Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte birçok golcü gündeme geldi.

    Beşiktaş ilk olarak eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un peşine düştü. Ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlayamadılar. Bir başka aday Adam Buksa ise Fransız ekibi Lens ile anlaşmaya vardı.

    Beşiktaş'ın gündeminde ise şimdilik iki golcü adayı var. Ekvadorlu Jordy Caicedo ve Momo Yansane. Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen golcü futbolcu Caicedo ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Kara Kartal'ın gündemindeki bir başka isim ise Moldova ekibi Sheriff'te top koşturan Momo Yansane. 24 yaşındaki Gineli santrforun Siyah-Beyazlılar'la görüştüğü ve transferin bitme noktasında olduğu belirtildi.

        Yansane'nin menajerlik şirketinden ise transferle ilgili flaş bir paylaşım geldi. Universal Sport Management, sosyal medya hesabından, "Transfer yakın inşallah" paylaşımı yaptı.

        Yansane, geride kalan sezonda Sheriff formasıyla 30 karşılaşmada 12 gol atarken 5 de asiste imza attı. Genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Yansane, Gine Milli Takımı'nda ise 1 kez forma giydi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Spor Beşiktaş’ın gündeminde iki golcü var: Jordy Caicedo ve Momo Yansane
            SON DAKİKA