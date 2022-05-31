Beşiktaş’ın gündeminde iki golcü var: Jordy Caicedo ve Momo Yansane

Beşiktaş sezonun bitmesiyle birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Siyah-Beyazlılar, Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal'ın gündemi ise golcü transferi.

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon çalışmaları başlamadan yeni golcüsünü belirlemek istiyor. Michy Batshuayi'yi yeni sezonda kadroda düşünmeyen Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte birçok golcü gündeme geldi.

Beşiktaş ilk olarak eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un peşine düştü. Ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlayamadılar. Bir başka aday Adam Buksa ise Fransız ekibi Lens ile anlaşmaya vardı.