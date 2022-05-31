Tapu işlemlerinde yeni dönem! Artık noterlerde de yapılacak

"BU DENETİM, CEZALANDIRMA, AYIP ARAMA, AÇIK ARAMA DENETİMİ DEĞİL"

Adliyelerin, hakim ve savcıların teftişine yönelik yeni bir adım daha atılacağını bildiren Bakan Bozdağ, bu teftişlerin iki yılda bir yapıldığını ancak uygulamaya bakıldığında uzun zamandır teftişi yapılmayan adliyelerin bulunduğunun görüldüğünü aktardı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: "Mecliste AK Parti Grubu'nun MHP'yle, Cumhur İttifakı'yla, beraber yapılan çalışmanın içerisinde rehberlik edici adliyelerin teftişini, her mahkeme, savcı veya hakimin iki yılda en az bir defa teftişe tabi tutulmasını zorunlu tutan bir düzenleme getiriyoruz. HSK her yıl ocak ayının ikinci haftasına kadar o sene hangi adliyelerin denetleneceğini ilan edecek ve bu denetimler mahallinde yapılacak. Şimdi UYAP'tan yapılan denetimler var, bu da verimli değil. Mahallinde, hakim ve savcımızın masasında iyi yetişmiş müfettişlerimiz tarafından denetimi yapılarak adeta onlara rehberlik yapılacak. Bu denetim, cezalandırma, ayıp arama, açık arama denetimi değil. Görevi yapanların görevini etkin, verimli, Anayasa ve yasalarımıza uygun bir çerçevede yapmalarını temin etme konusunda rehberlik edici bir adım ve denetim olacak. Amacımız, daha doğruyu yapabilmek, yanlışları azaltabilmektir."

Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az üç defa meslek içi eğitim programına katılmanın ekleneceğini bildiren Bozdağ, ihtiyari olarak uygulanan meslek içi eğitimin yeni düzenlemeyle yine ihtiyari olacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin pek çok tartışmayı azaltacağının, tarihi nitelikte adımlar olduğunun altını çizen Bozdağ, "Meclisimiz, tatile çıkmadan önce bu değişiklikleri de yasalaştıracaktır." dedi.

Kirayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının müşterek bir çalışma yaptığını hatırlatan Bozdağ, ortaya çıkacak formülün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini, ardından da adımların atılacağını bildirdi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine inandıklarına dikkati çeken Bozdağ, uzlaştırma ve arabuluculuğun Türkiye'de tuttuğunu söyledi.

Bakan Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Mecliste değerlendirilecek ve Meclisimizin kabulü halinde yasalaşacaktır." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılara yönelik bazı olaylar ve davalar üzerinden büyük saldırı kampanyası düzenlendiğini belirterek, "Hakim ve savcılarımız hiçbir siyasinin veyahut hiçbir kesimin, hiçbir kişinin, hiçbir grubun şamar oğlanı değildir, olmayacaktır." dedi.

Bozdağ, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de yargının geçtiği yolun zor bir yol olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemlerde kağıdın, bilgisayarın olmadığı, daktilonun zor çalıştığı günlerden bugünkü Türkiye'ye gelindiğini vurgulayan Bozdağ, belediye binalarının alt katlarında, hükümet konaklarının köşesinde, kahvehaneden bozma yerlerden bugünkü adliyelere ulaşıldığını dile getirdi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı döneminde Türkiye'de ilk defa yerel mimariyle kamu binaları yapma geleneğinin başladığını aktaran Bozdağ, bugüne kadar 276 Adalet Sarayı'nın inşa edildiğini bildirdi.

Bozdağ, 2002'de ülke genelindeki adliyelerin kapalı alanının 569 bin metrekare olduğunu, bu rakamın 5 milyon metrekareye ulaştığını ifade etti.

Milletin adalete erişiminin daha iyi olmasından başka bir hedef gütmediklerini söyleyen Bozdağ, hakim ve savcı sayısının da 23 bine yükseldiğini aktardı.