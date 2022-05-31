Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Takvim.com.tr anlaşmayı duyurmuştu! İşte geliş saati

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu... Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, devre arasından bu yana Alman teknik adamn Joachim Löw ile temaslar kurarak bu ismi İstanbul'a getirmeye çalıştı. Ali Koç, ünlü teknik adamla birçok kez görüşmeler yaptı fakat Löw, tercihini bu yönde kullanmadı.
Sarı lacivertliler sezonun ikinci bölümünde yola İsmail Kartal ile devam etse de teknik direktör arayışlarını sürdürdü. Başkan Ali Koç, bizzat Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve ekibiyle görüşme gerçekleştirmişti. Koç'un Lizbon'da Jesus ile bir araya gelmesi, camiada ve taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yanı sıra Portekiz'de yaşayan eski F.Bahçeli yönetici Emre Can'ın da katıldığı buluşmada taraflar prensipte el sıkışmıştı.
Nitekin sonraki süreçte görüşmeler hızlandı ve Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu.
PORTEKİZ BASINI DA DUYURDU: JESUS BUGÜN İSTANBUL'DA
Portekiz basını Jorge Jesus'un bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.
67 yaşındaki teknik adamın 1 yıllık sözleşmeyi imzalamak için iki asistanı João de Deus ile Márcio Sampaio ve avukat Luís Miguel Henrique ile birlike Türkiye'nin yolunu tutacağı aktarıldı. Haberde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme klasmanından başlayacağı, hazırlıkların da bu doğrultuda gerçekleşeceği ifade edildi.
Öte yandan Jorge Jesus'un diğer yardımcıları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte İstanbul'a gelecek.