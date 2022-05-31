Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Takvim.com.tr anlaşmayı duyurmuştu! İşte geliş saati

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu... Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, devre arasından bu yana Alman teknik adamn Joachim Löw ile temaslar kurarak bu ismi İstanbul'a getirmeye çalıştı. Ali Koç, ünlü teknik adamla birçok kez görüşmeler yaptı fakat Löw, tercihini bu yönde kullanmadı.

Sarı lacivertliler sezonun ikinci bölümünde yola İsmail Kartal ile devam etse de teknik direktör arayışlarını sürdürdü. Başkan Ali Koç, bizzat Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve ekibiyle görüşme gerçekleştirmişti. Koç'un Lizbon'da Jesus ile bir araya gelmesi, camiada ve taraftarlar arasında heyecan yarattı.