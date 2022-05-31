Filenin Sultanları yeniden parkeye göğsümüzü kabartmak için çıkıyor. Geçen sene kazanılan başarılar ile gurur kaynağımız olan Filenin Sultanları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Milletler Ligi turnuvası ile sahneye çıkıyor. Peki, Türkiye-İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-İtalya voleybol maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayımlanacak.
Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 maç yapacak, sırasıyla; İtalya, Çin, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.
Milletler Ligi ilk haftasında Ankara'da oynanacak maçların programı da şu şekilde:
31 Mayıs Salı:
15.30 Tayland-Bulgaristan
18.30 Türkiye-İtalya
1 Haziran Çarşamba:
15.30 Belçika-Sırbistan
18.30 Çin-Hollanda
2 Haziran Perşembe:
13.00 Tayland-Sırbistan
16.00 Bulgaristan-Hollanda