Filenin Sultanları yeniden parkeye göğsümüzü kabartmak için çıkıyor. Geçen sene kazanılan başarılar ile gurur kaynağımız olan Filenin Sultanları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Milletler Ligi turnuvası ile sahneye çıkıyor. Peki, Türkiye-İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?