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    • Spor
    • 31.05.2022 16:56
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    • 31.05.2022 16:56
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    Türkiye-İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Türkiye-İtalya voleybol maçı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi'nde 3'lük ile tamamlayan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Olimpiyat 5'inciliği Avrupa 3'lüğü gibi başarılar elde eden filenin sultanları elde ettikleri başarı ile gurur kaynağımız olmuştu. Peki Türkiye-İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Türkiye-İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

    Filenin Sultanları yeniden parkeye göğsümüzü kabartmak için çıkıyor. Geçen sene kazanılan başarılar ile gurur kaynağımız olan Filenin Sultanları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Milletler Ligi turnuvası ile sahneye çıkıyor. Peki, Türkiye-İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Türkiye-İtalya voleybol maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayımlanacak.

    Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 maç yapacak, sırasıyla; İtalya, Çin, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.

    Milletler Ligi ilk haftasında Ankara'da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

    31 Mayıs Salı:

    15.30 Tayland-Bulgaristan

    18.30 Türkiye-İtalya

    1 Haziran Çarşamba:

    15.30 Belçika-Sırbistan

    18.30 Çin-Hollanda

    2 Haziran Perşembe:

    13.00 Tayland-Sırbistan

    16.00 Bulgaristan-Hollanda

        19.00 Belçika-İtalya

        3 Haziran Cuma:

        13.00 Sırbistan-Bulgaristan

        16.00 Hollanda-İtalya

        19.00 Türkiye-Çin

        4 Haziran Cumartesi:

        13.00 Tayland-Belçika

        16.00 Çin-İtalya

        19.00 Türkiye-Bulgaristan

        5 Haziran Pazar:

        13.00 Sırbistan-Hollanda

        16.00 Tayland-Çin

        19.00 Türkiye-Belçika
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        Haberler Spor Türkiye-İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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