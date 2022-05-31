Fenerbahçe'de yerli kaleci hareketi! Sinan Bolat'la görüşen Kanarya Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran’a da göz kırptı

Transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Berke Özer'in ayrılmasıyla birlikte, Altay Bayındır ile rekabet edebilecek tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz devre arasında da Sinan Bolat'ı isteyen Fenerbahçe, Gent Kulübünün bonservis talebi nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Sezonun bitimiyle birlikte Bolat'ın sözleşmesi sona ererken, 33 yaşındaki kalecinin transferinde bu kez pürüz çıkması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer alternatifi Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran. Sarı-lacivertlilerin, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe bayancı kontenjanını kaleciden yana kullanmak da istemiyor.
FENERBAHÇE İÇİN MARCELO İDDİASI
Real Madrid'in 34 yaşındaki Brezilyalı sol beki Marcelo önceki gün takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Bu ayrılığın ardından Avrupa futbol siteleri Marcelo'yu isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin ismini de yazdı. Haberlerde "Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet edecek olan Fenerbahçe Marcelo ile flaş bir transfer imza atabilir. Fenerbahçe, Marcelona'yu geçtiğimiz yıllarda da istemişti" ifadeleri kullanıldı. Marcelo, Real Madrid forması ise 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
OSAYİ: SAĞ BEKE FAZLASIYLA ALIŞTIM
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon daha çok sağ bekte şans bulan Osayi Samuel, "Bu pozisyon benim için sürpriz oldu ama artık iyice alıştım" dedi.