Fenerbahçe'de yerli kaleci hareketi! Sinan Bolat'la görüşen Kanarya Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran’a da göz kırptı





DAHA ATLETİK DAHA HIZLI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biraz daha atlet, biraz daha hızlı hareket eden, biraz daha hızlı düşünen bir takım oluşturmak ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Futbol Plus Youtube kanalında Taner Karaman'a önemli açıklamalar yaptı. En yakın ulaşılabilir hedefin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirten başarılı hoca, "Gruplara kaldığımız an bir senelik bütçemizi karşılayacağız. 23-25 milyon Euro'luk bütçe ile şampiyon olduk. Belki de en düşük bütçe ile şampiyon olan takımız. Bir seneyi kurtaracağız. Hem ülke, hem şehir, hem kazanma deneyimi, hem ülke puanı adına çok önemli gruplara kalmamız. Bütün hazırlığımız 17 Ağustos'ta oynayacağımız ilk play-off maçına yönelik. Geçen seneden daha iyi kadro kurmamız gerek. Biraz daha atlet, biraz daha hızlı, biraz daha hızlı düşünen bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.