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    Fenerbahçe'de yerli kaleci hareketi! Sinan Bolat'la görüşen Kanarya Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran’a da göz kırptı

    Sinan Bolat ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran’ın da şartlarını sordu. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener’de hedef yerli kaleci

    Transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Berke Özer'in ayrılmasıyla birlikte, Altay Bayındır ile rekabet edebilecek tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz devre arasında da Sinan Bolat'ı isteyen Fenerbahçe, Gent Kulübünün bonservis talebi nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Sezonun bitimiyle birlikte Bolat'ın sözleşmesi sona ererken, 33 yaşındaki kalecinin transferinde bu kez pürüz çıkması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer alternatifi Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran. Sarı-lacivertlilerin, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe bayancı kontenjanını kaleciden yana kullanmak da istemiyor.



    FENERBAHÇE İÇİN MARCELO İDDİASI
    Real Madrid'in 34 yaşındaki Brezilyalı sol beki Marcelo önceki gün takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Bu ayrılığın ardından Avrupa futbol siteleri Marcelo'yu isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin ismini de yazdı. Haberlerde "Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet edecek olan Fenerbahçe Marcelo ile flaş bir transfer imza atabilir. Fenerbahçe, Marcelona'yu geçtiğimiz yıllarda da istemişti" ifadeleri kullanıldı. Marcelo, Real Madrid forması ise 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.



    OSAYİ: SAĞ BEKE FAZLASIYLA ALIŞTIM
    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon daha çok sağ bekte şans bulan Osayi Samuel, "Bu pozisyon benim için sürpriz oldu ama artık iyice alıştım" dedi.



        GUSTAVO BOTAFOGO'YA FAZLA GELDİ!
        Geçtiğimiz günlerde Botafogo'nun Fenerbahçe'nin ön liberosu Luiz Gustavo'yu istediği yönde haberler Brezilya basınında çıkmıştı. Ancak son haberlerde Gustavo'nun yıllık 3 milyon Euro'ya yakın maaşının Brezilya kulübü temsilcileri tarafından çok bulunduğu ve transferin zora girdiği ifade edildi.



        BÜYÜKEKŞİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI
        Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Kulüpler Birliği Vakfının demokratik ve şeffaf yapısını, kulüp başkanlarının görüşlerini çok önemsediğini aktaran Büyükekşi, "Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.



        TORRENT SEÇİMİ BEKLİYOR
        İstenmeyen adam Torrent, seçim sonrası tazminat almak için harekete geçecek. Galatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, İspanyol hoca Domenec Torrent ile çalışmayacaklarını açıkladı. İspanya'da tatilde olan tecrübeli teknik adam ise seçimi bekliyor. Seçimden sonra harekete geçmesi beklenen Torrent, tazminat almak için yönetimle masaya oturacak. Yeni yönetimin Torrent ile yapacağı tazminat pazarlıklarında nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor.



            İŞTE 25 DEV ADAM!
            Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda B.Britanya ile oynayacağı maçın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu. Kadro: Buğrahan Tuncer (A.Efes), Shane Larkin (A.Efes), Yiğitcan Saybir (A.Efes), Erten Gazi (A.Efes), Akif Egemen Güven (AE.fes), Kartal Özmızrak (Bahçeşehir), Erkan Yılmaz (Bahçeşehir), Furkan Haltalı (Beşiktaş), Egehan Arna (Beşiktaş), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), M.Mahmutoğlu (F.Bahçe), Metecan Birsen (F.Bahçe), Şehmus Hazer (F.Bahçe), Onuralp Bitim (Bursa), Sadık Kabaca (G.Saray), Berkan Durmaz (P.Karşıyaka), Muhsin Yaşar (TOFAŞ), Berk Uğurlu (TOFAŞ), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Berk Demir (T.Telekom), Cedi Osman (Cleveland), Sertaç Şanlı (Barcelona), Alperen Şengün (Houston), Ömer Faruk Yurtseven (Miami), Furkan Korkmaz (Philadelphia).



            HEDEF ŞAMPİYONLUK
            Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz," Bir tane madalya daha almak istiyorum. Sonuçta hala sporcu olduğum için en büyük hedefim yine olimpiyatlarda şampiyon olmak." dedi.



            İSKOÇYA'DAN HAGI İDDİASI!
            Galatasaray'da yaşanan seçim sürecine rağmen yurt dışından transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İskoç basınına göre Sarı-Kırmızılılar uzun süredir gündeminde yer alan Ianis Hagi için Rangers'ın kapısını çaldı ve 7 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Rangers'ın bu rakamı az bulduğu ve görüşmelerin şu an için olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Haberde, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in de Galatasaray'da oynamasını istediği iddia edildi. Kulüpler arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği gelen bilgiler arasında.



                EN İYİ KARARI VERECEĞİZ
                Beşiktaş'ın yanı sıra devlerin radarında olan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. Özgökçen, "Süper Lig'in önemli kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa'dan teklif var. Konyaspor için en iyi kararı vereceğiz" şeklinde konuştu. Tecrübeli stoper, geçen sezon ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çekti.



                LARİN İÇİN KRİTİK HAFTA
                Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Cyle Larin'in geleceği netlik kazanıyor. Siyah-Beyazlı idareciler, yıllık 2 milyon Euro talep eden Kanadalı golcüye son teklifin 1.7 milyon Euro olduğunu ifade etti. Beşiktaş ile sözleşmesi son eren ve yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğü Larin nihai kararını bu hafta içinde verecek.



                CENK TOSUN DÖNÜYOR!
                Everton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Cenk Tosun, kısa bir süre önce eski kulübü Beşiktaş ile yaptığı transfer görüşmesinde senelik 3 milyon Euro maaş istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı. Cenk'in istediği ücrette indirime gitmesi üzerine ise pazarlıklara yeniden start verildi. Beşiktaş'a haber yollayan Cenk'in ücretinde indirim yapmaya hazır olduğunu Siyah-Beyazlı yönetime ilettiği belirtiliyor. Cenk'in ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar indirmeye sıcak baktığı, Beşiktaş'ın ise oyuncuya ilk yaptığı teklif olan 1.5 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ve 31 yaşındaki golcünün bu rakamı kabul etmesi halinde imzaların atılabileceği ifade ediliyor.



                    MİLLİLER GÜÇ DEPOLUYOR
                    Milli Takımımız'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 4 Haziran'da Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar dün yaptığı çift çalışmayla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki çalışmada oyuncuların hırslı oldukları gzölendi. Önceki akşam saatlerinde kampa katılan Cengiz Ünder de dünkü sabah idmanında takımla birlikte çalıştı; izni devam eden Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı.



                    YUSUF FEHMİ GENÇ GÜMÜŞ MADALYA ALDI
                    Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede ikinci oldu. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı. Erkekler 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi, silkmede 167 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.



                    MİAMİ HEAT'İ YENEN BOSTON FİNALE YÜKSELDİ
                    NBA Doğu Konferansı final serisi 7. ve son maçında Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 100-96 mağlup ederek konferans şampiyonu oldu. Celtics'te 26 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle oynayan Jason Tatum, konferans finallerin MVP'si oldu. Boston Celtics NBA finalinde Dallas Mavericks'i 4-1 ile geçen Golden State Warriors ile karşılaşacak.



                        ŞAMPİYONLUĞU YİĞİT GÜNEY KAZANDI
                        Teknopark İstanbul Cup'ta kazananlar belli oldu. + 18 tek erkekler kategorisinde birinci Yiğit Güney oldu. Yarışmacılara kupalarını Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu verdi. Topçu, Teknopark İstanbul markasının, bundan sonra sportif organizasyonlarla da anılacağını söyledi ve kupa kazanan ve yarışmaya katılan tüm sporcuları kutladı.



                        DAHA ATLETİK DAHA HIZLI
                        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biraz daha atlet, biraz daha hızlı hareket eden, biraz daha hızlı düşünen bir takım oluşturmak ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Futbol Plus Youtube kanalında Taner Karaman'a önemli açıklamalar yaptı. En yakın ulaşılabilir hedefin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirten başarılı hoca, "Gruplara kaldığımız an bir senelik bütçemizi karşılayacağız. 23-25 milyon Euro'luk bütçe ile şampiyon olduk. Belki de en düşük bütçe ile şampiyon olan takımız. Bir seneyi kurtaracağız. Hem ülke, hem şehir, hem kazanma deneyimi, hem ülke puanı adına çok önemli gruplara kalmamız. Bütün hazırlığımız 17 Ağustos'ta oynayacağımız ilk play-off maçına yönelik. Geçen seneden daha iyi kadro kurmamız gerek. Biraz daha atlet, biraz daha hızlı, biraz daha hızlı düşünen bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.



                        NWAKAEME BELİRSİZLİĞİ
                        Trabzonspor ile Nwakaeme yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanmış değil. Trabzonspor'un yıllık 2 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenilirken, Nijeryalı futbolcunun kararı hakkında bir bilgi henüz gelmedi.



                            İLK FİNALİST FENERBAHÇE
                            ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu... Yarı final serisi 4. maçında deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-65 mağlup eden Sarı-Lacivertliler seride durumu 3-1'e getirdi ve finale çıkmayı başardı. Dünkü maça iyi başlayan Fenerbahçe rakibi karşısında ilk çeyreği 16- 10, devreyi ise 42-23 önde kapattı. 3. çeyrekte de rakibine şans tanımayan Sarı-Lacivertliler, son 10 dakikaya 18 sayı üstün girdi. Fenerbahçe maçı da 26 sayı farkla kazandı. İsmet Akpınar 21 sayı ile sahanın en skorer ismi olmayı başardı. Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi ise Anadolu Efes-Galatasaray Nef eşleşmesinin galibi olacak.

                            DÜNYA TRABZON'U KONUŞUYOR!
                            Dünyabasını Trabzonspor taraftarlarının Trabzon meydan parkında yaptığı tekno partiyi manşetlere taşımıştı. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok yerde bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu kutlasa da meydan parkındaki görüntülerin önüne hiç biri geçememişti. Bu durumu Fenerbahçe taraftarı olan youtuber Can Kırşan Paraguay sokaklarında test etti. Kırşan, Paraguay'da rastgele insanlara Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarındaki videoyu göstererek, "Bunu biliyor musunuz?" diye sordu. Aldığı cevaplar karşısında ise Kırşan büyük şaşkınlık yaşadı. Paraguay halkı, "Bu kutlamalar Trabzonspor'un şampiyonluğu. Cardozo da orada forma giymişti" gibi cevaplar verdi.

                            BUĞRAHAN'LA 2 SEZON DAHA
                            Anadolu Efes, Buğrahan Tuncerin sözleşmesini 2 yıllığına uzattığını açıkladı. Efes," 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık sözleşme yeniledik" dedi.

                            MİLLİ SPORCU KAPLAN VEFAT ETTİ
                            Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, bugün yapılacak törenin ardından memleteki Şanlıurfa'da defnedilecek.

                            PLAY-OFF FİNALİ KOCAELİ'DE
                            Spor Toto 1.Lig'de Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak play-off finalinin yeri ve tarihi belli oldu. Kocaeli Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

                            BEYKOZ BELEDİYESİ ŞAMPİYON OLDU
                            Sakarya'da düzenlenen 2021- 2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçında Spor Toto'yu 29-26'lık skorla yenen Beykoz Belediyesi şampiyon oldu. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 13-13 eşitlikle sonuçlanırken, maçın ikinci devresini 29-26 önde bitiren Beykoz Belediyesi, şampiyonluk kupasını kazandı.

                            GALATASARAY NEF A.EFES'İ KONUK EDİYOR
                            ING Basketbol Ligi Süper yarı final serisi 3. maçında Galatasaray Nef, bugün Anadolu Efes'i ağırlayacak. Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. 1-1'lik eşitliğin bulunduğu seride dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü aynı salonda oynanacak.

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                            Haberler Spor Fenerbahçe'de yerli kaleci hareketi! Sinan Bolat'la görüşen Kanarya Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran’a da göz kırptı
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