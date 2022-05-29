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    • Spor
    • 30.05.2022 00:12
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    • 30.05.2022 00:12
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    Özel Haber I İşte Kim-Min Jae’de son durum! Tüm gözler onun üzerinde

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Aldığı transfer teklifleri ile manşetleri süsleyen Fenerbahçeli Kim-Min Jae’nin bir yandan da mayıs ayı başında geçirdiği operasyon sonrası sahalara dönüş tarihi merakla bekleniyor. Ülkesi Güney Kore’de olan Kim’den Sarı-Lacivertliler’e iyi haberler geliyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I İşte Kim-Min Jae’de son durum!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim-Min Jae, Avrupa'nın önemli kulüplerin peşine takarken, transfer haberleri ile manşetleri süslemeye devam ediyor.

    Transfer haberleri ile adı gündemden düşmeyen Kim-Min Jae'nin mayıs ayı başında ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonrası sahalara dönüşünü ise Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük bir merakla bekliyor.

    Ülkesi Güney Kore'de ameliyat olan 25 yaşındaki oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili Fenerbahçe'ye olumlu haberler geldiği ve Kim-Min Jae'nin iyileşme sürecinin bir hayli olumlu ilerlediği öğrenildi.

    Fenerbahçe sağlık heyetinin Kim-Min Jae ve Güney Kore'deki doktorları ile deneyimli savunma oyuncusunun sağlık durumu hakkında sık sık görüştüğü ve gerekli raporları aldığı belirtiliyor.

    Tedavi süreci olumlu ilerleyen Kim-Min Jae'nin haziran sonunda bireysel idmanlara başlayabileceği, temmuz ayında ise Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde oynayacağı maçlara kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor.

    Fenerbahçe sağlık heyetinin Kim'in tedavi sürecine çok önem verdiği ve Güney Koreli oyuncunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi adına yoğun bir çaba harcandığı ifade ediliyor.

        Sahalara dönüş tarihi merakla beklenen Kim-Min Jae için öte yandan Avrupa'nın önemli kulüpleri nabız yoklamaya devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı, ligde ise şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe yönetimi ise Güney Koreli oyuncuyu 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.

        Kim-Min Jae sezon başında Fenerbahçe'ye Çin'in Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro'ya transfer olmuş ve kısa süre içinde Avrupa'nın en gözde stoperlerinden biri haline gelmişti.

        Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Kim, geride kalan sezonda Fenerbahçe forması altında tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 1 kez rakip fileleri sarstı.

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