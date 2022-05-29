Özel Haber I İşte Kim-Min Jae’de son durum! Tüm gözler onun üzerinde

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim-Min Jae, Avrupa'nın önemli kulüplerin peşine takarken, transfer haberleri ile manşetleri süslemeye devam ediyor.
Transfer haberleri ile adı gündemden düşmeyen Kim-Min Jae'nin mayıs ayı başında ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonrası sahalara dönüşünü ise Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük bir merakla bekliyor.
Ülkesi Güney Kore'de ameliyat olan 25 yaşındaki oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili Fenerbahçe'ye olumlu haberler geldiği ve Kim-Min Jae'nin iyileşme sürecinin bir hayli olumlu ilerlediği öğrenildi.
Fenerbahçe sağlık heyetinin Kim-Min Jae ve Güney Kore'deki doktorları ile deneyimli savunma oyuncusunun sağlık durumu hakkında sık sık görüştüğü ve gerekli raporları aldığı belirtiliyor.
Tedavi süreci olumlu ilerleyen Kim-Min Jae'nin haziran sonunda bireysel idmanlara başlayabileceği, temmuz ayında ise Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde oynayacağı maçlara kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Fenerbahçe sağlık heyetinin Kim'in tedavi sürecine çok önem verdiği ve Güney Koreli oyuncunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi adına yoğun bir çaba harcandığı ifade ediliyor.