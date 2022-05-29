Özel Haber I İşte Kim-Min Jae’de son durum! Tüm gözler onun üzerinde

Kim-Min Jae sezon başında Fenerbahçe'ye Çin'in Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro'ya transfer olmuş ve kısa süre içinde Avrupa'nın en gözde stoperlerinden biri haline gelmişti.

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Kim, geride kalan sezonda Fenerbahçe forması altında tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 1 kez rakip fileleri sarstı.