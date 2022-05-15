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    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş Faslı roman Saiss’i listeye ekledi

    Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı ve Vertonghen’den sonra Roman Saiss’i de listesine ekledi. Siyah-Beyazlılar oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor...

    Kartal’a stoper Faslı

    Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın takımdan ayrılacak olması sonrasında stoper çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim daha geldi... Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ve Benficalı Jan Vertonhghen için teklif veren ve beklemeye geçen Kara Kartal Faslı stoper Romain Saiss için de atağa kalktı. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun Wolverhampton ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fas Milli Takım kaptanı olan Saiss 2016 yılından beri Wolverhampton'da forma giyiyor. Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Roman Saiss, bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 gole imza attı. Roman Saiss 2016'da Angers'ten İngiliz ekibine 4 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Sol ayaklı olan tecrübeli oyuncu ön liberoda da oynuyor.

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