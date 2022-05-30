Formula 1’de Mesut Özil rüzgarı! Zinedine Zidane’ı bile geride bıraktı

Fenerbahçe'de kadro dışı olan yıldız futbolcu Mesut Özil, Endonezya ziyaretinin ardından cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Real Madrid-Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini izlemiş, Pazar günü ise Formula 1 Monaco Grand Prix'sini yerinden takip etmişti.

FORMULA 1'İN MESUT ÖZİL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Yarış sırasında büyük ilgi gören Mesut ile ilgili F1'in resmi hesabından yapılan bir paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de 24 Mart'ta kadro dışı bırakılan ve bu tarihten sezon sonuna kadar takımdan ayrı çalışan Mesut Özil, ligin bitmesi ile birtakım ticari anlaşmalar yapmak üzere kısa bir süre önce Endonezya'ya gitmişti.