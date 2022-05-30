Formula 1’de Mesut Özil rüzgarı! Zinedine Zidane’ı bile geride bıraktı

Fenerbahçe'de kadro dışı olan yıldız futbolcu Mesut Özil, Endonezya ziyaretinin ardından cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Real Madrid-Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini izlemiş, Pazar günü ise Formula 1 Monaco Grand Prix'sini yerinden takip etmişti.
FORMULA 1'İN MESUT ÖZİL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Yarış sırasında büyük ilgi gören Mesut ile ilgili F1'in resmi hesabından yapılan bir paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'de 24 Mart'ta kadro dışı bırakılan ve bu tarihten sezon sonuna kadar takımdan ayrı çalışan Mesut Özil, ligin bitmesi ile birtakım ticari anlaşmalar yapmak üzere kısa bir süre önce Endonezya'ya gitmişti.
Endonezya seyahatini tamamladıktan sonra cumartesi günü önce Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçını tribünden takip eden Mesut, ardından ise Pazar günü soluğu Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde aldı.
MESUT ÖZİL KAPAK YÜZÜ OLARAK KULLANILDI
Formula 1 Monaco Grand Prix'sini yerinde takip eden Mesut Özil'e ise organizasyonda büyük bir ilgi vardı. Hem organizasyonun yöneticileri hem de seyirciler Mesut'a büyük bir ilgi gösterirken Formula 1'in resmi Instagram hesabında da yıldız futbolcu kapak yüzü olarak kullanıldı.