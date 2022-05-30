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    • Spor
    • 30.05.2022 11:28
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    • 30.05.2022 11:42
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    Formula 1’de Mesut Özil rüzgarı! Zinedine Zidane’ı bile geride bıraktı

    Formula 1’de Mesut Özil rüzgarı... Fenerbahçe’de kadro dışı olan yıldız futbolcu Mesut Özil, Formula 1 Monaco Grand Prix’sini yerinde takip etti. Formula 1'in resmi hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda ise dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Formula 1’de Mesut Özil rüzgarı! | Özel Haber

    Fenerbahçe'de kadro dışı olan yıldız futbolcu Mesut Özil, Endonezya ziyaretinin ardından cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Real Madrid-Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini izlemiş, Pazar günü ise Formula 1 Monaco Grand Prix'sini yerinden takip etmişti.

    FORMULA 1'İN MESUT ÖZİL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
    Yarış sırasında büyük ilgi gören Mesut ile ilgili F1'in resmi hesabından yapılan bir paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

    Fenerbahçe'de 24 Mart'ta kadro dışı bırakılan ve bu tarihten sezon sonuna kadar takımdan ayrı çalışan Mesut Özil, ligin bitmesi ile birtakım ticari anlaşmalar yapmak üzere kısa bir süre önce Endonezya'ya gitmişti.

    Endonezya seyahatini tamamladıktan sonra cumartesi günü önce Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçını tribünden takip eden Mesut, ardından ise Pazar günü soluğu Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde aldı.

    MESUT ÖZİL KAPAK YÜZÜ OLARAK KULLANILDI
    Formula 1 Monaco Grand Prix'sini yerinde takip eden Mesut Özil'e ise organizasyonda büyük bir ilgi vardı. Hem organizasyonun yöneticileri hem de seyirciler Mesut'a büyük bir ilgi gösterirken Formula 1'in resmi Instagram hesabında da yıldız futbolcu kapak yüzü olarak kullanıldı.

        Formula 1 Monaco Grand Prix'sine katılan ünlü sporcu ve sanatçıların yer aldığı bir fotoğraf galerisi organizasyonun 18 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıldı.

        ZİDANE'IN ÖNÜNDE YER ALDI
        Ünlü simaların fotoğraflarının paylaşıldığı fotoğraf galerisinin ilk sırasında ise Mesut Özil'in yer aldığı fotoğraf kullanıldı. Real Madrid'in eski teknik direktörü olan ve futbol dünyasının efsanelerinden Zinedine Zidane'ın fotoğrafı ise Monaco GP'sine katılan ünlülerin yer aldığı paylaşımda Mesut Özil'in ardından ikinci sırada yer aldı.

        Aynı paylaşımda Juventus forması giyen dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic ile Federico Chiesa ise kendilerine 3. Sırada yer bulabildi.

        Mesut Özil katıldığı Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde gittiği her yerde olduğu gibi adından söz ettirmeyi bildi.

        Öte yandan Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Mesut'un takımdaki durumunun Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus'un resmen takımın başına geçmesiyle netleşmesi bekleniyor.

        Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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