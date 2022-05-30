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    • 30.05.2022 19:32
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    • 30.05.2022 19:40
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    Özel haber... Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas takımdan ayrlıyor! İtalya'dan o takım talip oldu

    Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitros Pelkas'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuyken yıldız oyuncuya bir talip olduğu öğrenildi. Pelkas'ın İtalya'nın Bologna takımı ile adı anılıyor. Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos da Pelkas'ın takımdan ayrılabileceğini ifade etti

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | Pelkas İtalya yolcusu

    Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı yol ayrımında… Geçen sezon Sarı-Lacivertliler'de yeteri kadar forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun ismi Serie A'nın köklü kulübü ile anılıyor. Yunan gazeteci de oyuncunun gelecek sezon İtalya'da forma giyebileceğini iddia etti.

    YUNAN GAZETECİ DE DOĞRULADI
    Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'ye göre Pelkas Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

    Georgopoulos, "Pelkas yeni bir macera arıyor. Oyuncu, diğer takımlarla birlikte Bologna'ya teklif edildi. Bologna son iki sezonda kendisini çok yakından takip etti" ifadelerini kullandı.

        İtalyan medyası da Bologna'nın transferde ısrarcı olduğunu ve yıldız oyuncu için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Bu sezon 33 maçta görev alan Yunan orta saha oyuncusu 5 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi.

        Geride kalan sezonda Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Pelkas, hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı. Ligde toplamda 763 dakika süre aldı.

        28 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 yılında Yunan ekibi PAOK'tan Fenerbahçe'ye 2.2 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Şimdiki piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan Pelkas, 26 kez de milli takım formasını giydi.
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            Haberler Spor Özel haber... Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas takımdan ayrlıyor! İtalya'dan o takım talip oldu
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