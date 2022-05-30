Özel haber... Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas takımdan ayrlıyor! İtalya'dan o takım talip oldu

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı yol ayrımında… Geçen sezon Sarı-Lacivertliler'de yeteri kadar forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun ismi Serie A'nın köklü kulübü ile anılıyor. Yunan gazeteci de oyuncunun gelecek sezon İtalya'da forma giyebileceğini iddia etti.
YUNAN GAZETECİ DE DOĞRULADI
Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'ye göre Pelkas Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
Georgopoulos, "Pelkas yeni bir macera arıyor. Oyuncu, diğer takımlarla birlikte Bologna'ya teklif edildi. Bologna son iki sezonda kendisini çok yakından takip etti" ifadelerini kullandı.