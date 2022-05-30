Trabzonspor'un şampiyon hocası Abdullah Avcı'dan Futbol Plus'a özel açıklamalar: Nwakaeme giderse B planı...





+ İzleyicilere Marek Hamsik'in transfer hikayesini anlatmak ister misiniz?

- Marek'in ismi bana geldiğinde olur mu dedim. Çünkü harika bir oyuncu. Onun da kaygıları var, İtalya'da Napoli'de 2 şampiyonluk kaçırmış. Biz de görüntülü konuşma yaptık. Ona oyun felsefemi anlattım. Bir hafta boyunca müsabakaya nasıl hazırlandığımı, oyunculardan neler istediğimi, analizlerde neler yaptığımı anlattım. Marek dedi ki; biz İtalya'da böyle çalışıyoruz. Bu beni mutlu etti. Marek geldiğinde boş çerçevemi ona gösterdim ve gel beraber dolduralım dedim. Sonrasında gerçekleşti. Hatta ilk geldiği hafta Riva'da kamptayız sahada bir çalışma yaptık, sonra salonda Marek'e şunu sordum ben 6'dan 8'den bunu istiyorum savunma anlamında. Sarri ne istiyor dedim. Senin biraz önce antrenmanda gösterdiğimi istediğini söyledi. Bu beni çok mutlu ediyor. Berat'a dedim ki yakasına yapış, paçasına yakış her şeyi öğren. Sabah erken gelen, hiçbir şeyden şikayet etmeyen, fizyoterapistiyle beraber yaşayan birisi. Tek şu konuda anlaşamadık; milli takımı bırak dedim sezonun başında. Sen haklısın bırakıyorum dedi. Milli takım dinlenme ve toparlanma zamanı onun için. Önümüzdeki sene daha çok katkısı olacağını düşünüyorum.

+ Bu ligde Rizespor'un aleyhine 13 penaltı çalındı, Trabzonspor'un aleyhine ise 11 penaltı çalındı. Trabzonsporlu futbolcular neden çok fazla penaltıya sebebiyet veriyor?

- 3 tanesi bir maçta oldu, 2 tanesi VAR'dan elle çarpan, Antalya maçı yine elle çarpan bir pozisyondu. Aslında takım savunmasını iyi yapan bir takımın bu kadar penaltı vermemesi lazım. Ahmet Can'ın yaptığı çok deneyimsiz 2 penaltı var, Denswil'in dengesiz penaltıları var. Bence penaltıların birçoğu doğruydu. Buralarda daha dikkatli olmamız lazım, ceza sahasında bu riskleri almamalıyız. Adana Demirspor maçında Ahmet Can'a "Bak çok güzel bir duygu, 2003 doğumlusun, lütfen dikkatli ol" dedim. 2 dakika sonra girdi iki tane adama üst üste vurdu. Ama şampiyonluk heyecanıyla adrenalin pik yaptığı bir durumdu bence.



+Sizi bu ligde en çok zorlayan, kaos futbolu oynayan teknik adamlar mı yoksa belli bir sistemi olan, futbola bir şeyler katmaya çalışan teknik adamlar mı?

-Planı olan takımlarda bir zorluk çekmiyoruz çünkü ona göre çalışıyoruz. Ama topun fazla dolaştığı, 2. Topun olduğu, adam adama oyunların daha da zorlaştığı oyunlar bizim gibi planlı takımları daha zorda bıraktığını düşünüyorum.

+Ligde attığınız 67 golü 12 farklı isim attı, Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan takımsınız, ligi farklı oyuncularla gol atma sayısında ikinci sıradasınız. 12 oyuncunun gol atması diğer takımlara göre Trabzonspor'un daha geride kalıyor olması sizce avantaj mı dezavantaj mı?

-Bence olumlu bir şey. Benim takımlarımda kimse çıkıp 20 – 25 tane gol atamadı. Ben bu oyunun organizasyon oyunu olduğunu düşünüyorum. Oyun bir kişinin üzerinden gitmiyor. Bence bu sağlıklı olan.

+Abdullah hoca kendisine bir özeleştiri yaparsa bu ne olur?

- Duran oyunda, oyunu başlatmadım. Başlatamamamın sebeplerinden bir tanesi oyuncu sirkülasyonunun çok fazla olmasından dolayı biraz daha pragmatik, biraz daha son zamanlarda olmayan direk oyunu tercih edip 3. Bölgede daha çok oynamayı tercih ettim ama ben çok değişik oyunları denedim.