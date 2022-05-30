Trabzonspor'un şampiyon hocası Abdullah Avcı'dan Futbol Plus'a özel açıklamalar: Nwakaeme giderse B planı...

Trabzonspor ile 38 yıl aranın ardından mutlu sonra ulaşan ve şampiyonluk ipini göğüsleyen Abdullah Avcı, Futbol Plus Youtube kanalının konuğu oldu. Şampiyonluk yolculuğu ve takım ile ilgili özel açıklamalarda bulunan Avcı,"Trabzonspor'da amacım akılla duyguyu birleştirmekti. Tespitimizi yaptık. Önce takım savunmasını çalıştık. Parçadan bütüne giderek, takım savunmasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık" dedi. Sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'nin son durumu ile ilgili soruya da yanıt veren Avcı, "B planı hazır" dedi.
İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI...
+ Trabzonspor, çok uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdirdi. Neyi farklı yaptı bu sezon? Geçtiğimiz yıllarda olmayan ama bu sezon olan şey neydi?
- Ben ve ekibim, oyun organizasyonuna biraz daha fazla kafa yoran, bu oyunun tamamen bütün beraber etmesine, savunmaya hücuma dikkat eden bir yapımız var. 18 aylık süreçte değerlendirme yapacak olursak, son 2 kulübüme giderken bir sene bittikten sonra bir sene sonrasının değerlendirmesini yaparken güçlü ve güçsüz yanlarımızı ortaya koyup oyunculara sunum yapıyorduk. Bunu artık şuna çevirdik, bir kulüp beni ve ekibimi istiyorsa eğer Beşiktaş'ta da bu oldu, Trabzonspor'da da bu oldu güçlü, güçsüz yanlarının ihtiyaç analizini yapıp ve çalışma prensipleriyle ilgi sunumumuzu yapıp bekliyorduk. Bizim Trabzonspor'la ilgili tespitlerimiz vardı. Özellikle güçsüz tarafları daha iyi hale getirmek için yapılan tespitlerdi bunlar. Trabzonspor'a gittiğimizde bir sene öncesinde şampiyonluğu kaçırmış, Türkiye Kupası kazanmış, oyuncu kaybı yaşamış yeni oyuncu transferleri sirkülasyonu olmuş, yeni sezona sıkıntılı girmiş, milli takım arasına mağlubiyetlerle girmişti. İlk başta teknik tespit yapıyoruz, takım savunması hakkındaki zaaflarla ilgili.
"SON 7 SENENİN EN FAZLA PUAN ALAN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"
Karadeniz'i biliyorum, duyguları biliyorum, dalgalı deniz… İlk röportajımda "Akılla duyguyu birleştirmek bizim amacımız" demiştim. Trabzonspor'un tarihte yaşadıkları şampiyonluklar coşkulu oyunlardı. Taraftarın hala orada kalıp, 'Trabzonspor gibi oynamaktan bahsediyorlardı ama bu oyun güncellendi, çok değişti, rakiplerin de organizasyonları var, oyuncu kaliteleri arttı. Biz de tespitimizi yaptık, ilk başta takım savunması çalıştık. Milli takım arasında 4'lü oynayacağız öne 1'le mi yoksa 2'yle mi oynayacağız diye düşünürken parçadan bütüne giderek takım savunmasıyla ilgili çalışmaları yaptık. Hatta çalışmaları yaparken ısınmada dahil, "Bakın bu hareketleri şu maçta yapmadığınız için şampiyonluğu kaybettiniz" vurgusu yaparak sahada pratikte bu uygulamaları yaptık. Oyuncu grubu buna cevap vermeye başladı. İlk iki maçı zor yendik. Doğru savunma yaparak maçı kazandık, Trabzonspor forması ağırdır, yükü de ağırdır, karşı tarafa hissettirdiği de ağırdır. Ben oyuncu olarak da teknik direktör olarak da Trabzonspor'a karşı oynadım.
Kadro kalitesi, aldığı sonuçlar ne olursa olsun Trabzonspor'un sahada ağırlığı vardır. Buradan yola çıkarak adım adım gelişmemiz lazımdır. Şöyle de bir espri vardır, maça çıkmadan önce anlatırım, hocamın bir tanesi yolda yürürken hangi bekle kuralım oyunu dedi. Ben de hiç sesini çıkarma bekle oyun kurmayacağım dedim. Çünkü ona müsait değildik daha pragmatik sonuçlar almamız gerekiyordu. Başakşehir'de yaşadığım deneyimleri burada daha çabuk uyguladım. Orası bizim için bir okuldu. Bizim mesleki anlamdaki gelişimimize, sahanın içindeki oyunu kazandığında kaybettiğinde ertesi gün odana gelip nasıl kazandığını, nasıl kaybettiğini de yorumlayan bir ekibimiz var. Diğer kulüplerde bu böyle değil orada oyunları daha ağır geliştirdik. Başakşehir'de ilk iki sene ikinci bölge savunma ve geçiş oyunları oynadık sonra topa sahip olmayı oynadık, sonrasında da son iki sene tamamen ligi domine eden bir takıma geldik. Finaller kaçırdık, şampiyonluklar kaçırdık ama orada 5 sene ligin en fazla puan ortalaması alan teknik direktör olduk o dönemde. Ama ikincilik üçüncülük Türkiye'de itibarsızlaştırılıyor. Ama bugün son 7 senenin en fazla puan alan teknik direktörüyüm. 1 kupa aldık, bir tane daha mı aldık evet. Bu mu beni büyük yaptı? Hayır, 7 senedir istikrarlı yarışan Abdullah Avcı ve ekibi bence daha değerlidir.
Bugün İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Okan Buruk, Erol Bulut, Ömer Erdoğan, Çağdan Atan. Şimdi bunları itibarsızlaştıramazsınız. Bu çocukların hepsi kafalarını yoruyorlar ve bu oyunu geliştirmek için çabalıyorlar.
Bir ülkenin, takımların oyun felsefeleri var. Avrupa'da seni şöyle test ediyor; 1 oynattığın oyunla ilgili 2 takıma ve oyuncuya kattığın değerle seni test ediyor. Onun kriteri bu. Bu analizlerle senin verilerini çıkarıyor ve o seni o şekilde oraya koyuyor. Bu iş performans işi. Tabi bir yerde 5 sene 7 sene çalışmak kolay değil, Avrupa'da da bunun örnekleri var orada daha uzun süreli istikrar var. Performans işinin değerlendirilmesi oluyor. Ama kulübün felsefesi, oyunun felsefesi, teknik adamın felsefesi orayla uyuşuyor mu? Ama bizde şöyle bir şey var, masada bir teknik direktör lazım. Taner Karaman'ı alalım. Taner Karaman uygun mu değil mi? Kulübe uygun mu değil mi? Oyun felsefesi uygun mu değil mi? Olmadı hadi 3 maç güle güle. Veya biri seni istiyor, olmaz diyorlar. Neden olmaz cevabı yok. Top çizgiyi geçerse iyi bir teknik direktör oluyorsun.
Bugün futbolun gittiği nokta; Kulüplerin tabii ki başkanları olacak, yönetim kurulları olacak. Bunlar temsili olacaklar. Profesyoneller tarafından yönetilecek. Onlar tarafından denetlenecek. Bugün bizim ülkemizde bunu yakalama imkanımız yok gibi duruyor. Hatta daha da zorlaşarak gidiyor.
Soruya geri dönersek, takım savunması yerleşince sonuç aldık, bazen eleştirildik dediler ki hücum oynamayacak mı? Bu bir PlayStation değil çok tekrarların olması gerek. Her türlü organizasyon olsa da oyuncu kalitesinin de olması gerekiyor. Ona rağmen çocuklar çok doğru cevap verdi, kulüp bana çok iyi imkan sağladı, çalışma ortamını sağladı.