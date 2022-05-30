Fenerbahçe yönetimi transferleri sezon açılışına yetiştirmek istiyor! Listede 7 isim var

Teknik direktörlük için Jorge Jesus ise çok büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmanın planlarını yapıyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar sezonu erken açacak olmalarından dolayı transferleri de erken bitirmek istiyorlar.