Fenerbahçe yönetimi transferleri sezon açılışına yetiştirmek istiyor! Listede 7 isim var

Teknik direktörlük için Jorge Jesus ise çok büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmanın planlarını yapıyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar sezonu erken açacak olmalarından dolayı transferleri de erken bitirmek istiyorlar.
7 İSİM İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Fenerbahçe şu anda 7 oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmak için yoğun bir çaba içerisinde. Bu oyuncuların başında Alexander Sörloth geliyor. Norveçli golcü ile maddi olarak anlaşma sağlanmış durumda. Kulübü Leipzig ile görüşmeler devam ediyor. Sörloth dışında Real Betis'ten ayrılmak isteyen ön libero William Carvalho, Benfica forması giyen santrfor Haris Seferovic, Estoril forması giyen 10 numara Andre Franco, bonservisi Aston Villa'da olan kanat oyuncusu Trezeguet, Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı ve Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu oyuncular. Sörloth ile kesin alnaşma sağlanması durumunda Seferovic transfer edilmeyecek. Sarı- Lacivertliler bu haftadan itibaren görüyşmeleri hızlandırarak sezon açılyışına maksimum sayıda transferi yetiştirmeye çalışacak.
LEİPZİG İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Sörloth ile maddi konularda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Kulübü Leipzig ile görüşmeler devam ediyor.