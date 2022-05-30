Fenerbahçe yönetimi, Portekizli genç yıldız Diogo Pinto'nun transferi için harekete geçti





ÇOK GOLCÜ BİR 8 NUMARA

Alınan bilgilere göre yönetim, Portekiz 2. Lig ekibi Estrela'da forma giyen Diogo Pinto'yu gözüne kestirdi. Her konuda anlaşma sağlanan teknik direktör Jorge Jesus'un da 22 yaşındaki orta alan oyuncusu için çok olumlu bir rapor verdiği ve resmi girişimlerin başladığı öğrenildi. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon Estrela formasıyla 34 maçta tam 14 gol atan Pinto'nun piyasa değeri sadece 400 bin Euro. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Portekizli futbolcuya 3-4 kulübün daha talip olduğu belirtiliyor. Diogo Pinto geçen sezon ligde 13, kupada ise 1 gol attı ve rakip ağları tam 14 kez havalandırdı.