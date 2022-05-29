Teknik direktör Jorge Jesus Portekizli yıldız William Carvalho'yu Fenerbahçe'ye getiriyor

Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi. Artık Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için sadece resmi açıklamaya kalan Sarı-Lacivertliler, 2022-23 sezonunda hem şampiyonluk mücadelesi verecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a en yakın muhabir olarak bilinen Irene Palma bir özel habere daha imza attı. A Bola muhabiri Irene Palma, Jorge Jesus'un ilk transfer hedefini açıkladı ve Jesus'un Fenerbahçe'ye bir transferle katılacağını iddia etti. Palma, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un William Carvalho'nun Fenerbahçe'sine gidebileceği aktardı. A Bola'da Irene Palma imzasıyla çıkan haberde Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.