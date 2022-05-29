Beşiktaş’ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda tekmeler konuştu

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde gergin anlar yaşandı. Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada genel kurul üyesi Özer Özçetin, Tunca'ya tepki gösterdi. Özçetin'in tepkisinin ardından salonda bulunan üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşandı ve taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. Tunca'nın konuşmasının bitmesinin ardından kürsüden indiği sırada, bu kez arbede çıktı. Taraflar birbirlerine fiziki müdahalelerde bulunurken, güvenlik güçleri araya girdi. Divan başkanı Uluç Gürkan, genel kurula 10 dakika ara verirken, olayların yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan kulüpte görev alan bir çalışan da konuşmacı Berk Tunca'nın üstüne yürüdü. Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de kendilerine ayrılan yere geçerken, Berk Tunca'ya tepki gösterdi. Berk Tunca, konuşmasında "Hakemlere düdük astırdınız, onu da başaramadık. Geri döndüler. Döndükleri gün o kurumlara istifa ettiremedik, siz de istifa etmediniz. Oyuncularımız sahada itiraz edemiyor artık. Anlamadık, nedir bu federasyon sevdası? Beşiktaş'ın menfaatlerinden daha mı üstün bu kişiler? Bir basın toplantısı yapıp 'Yeter artık!' diyemedik" ifadeleri kullanmıştı.



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