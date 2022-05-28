SON DAKİKA: Beşiktaş’ın borcu açıklandı! Olağan Genel Kurul’da kavga çıktı

BORÇ 5 MİLYARA YAKLAŞTI

Olağan idari ve mali genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğu belirtildi.