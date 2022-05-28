SON DAKİKA: Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Olağan Genel Kurul'da kavga çıktı
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı. Bununla birlikte Beşiktaş'ın 2021 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri salondan çıktı. Divan Başkanlığı emniyet görevlilerini salona davet etti.
28.05.2022 13:40 - Son Güncelleme: 28.05.2022 13:40
Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.
BORÇ 5 MİLYARA YAKLAŞTI
Olağan idari ve mali genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğu belirtildi.
KAVGA ÇIKTI
Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.