Beşiktaş, Bundesliga’da forma giyen mısırlı golcü Omar Marmoush'a kanca attı

Fransız teknik direktör Valerien İsmael'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir süredir golcü arayışında olan Beşiktaş, son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı santrfor Omar Marmoush ile temasa geçildi. Alman ekibi Wolfsburg ile yıllık daha sözleşmesi bulunan Omar Marmoush'un menajeri ile görüşme gerçekleştiren Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun tüm şartlarını öğrenildi. Gelen bilgilere göre Alman ekibi Wolfsburg'un da Omar Marmoush'u satmaya sıcak bakıyor. 23 yaşında ve 1,83 boyunda olan Omar Marmoush 11 kez giydiği Mısır Milli Takım forması altında 1 gol atma başarısı gösterdi. Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Mısırlı golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.