Herkes onu konuştu! Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finaline Fatih Terim damgası: Yorumları sosyal medyayı salladı

REAL MADRİD, 14. KEZ KUPAYA UZANDI

"Devler Ligi"nin en başarılı takımı Real Madrid, müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekledi.

Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olan eflatun-beyazlılar, kupada 14. kez mutlu sona ulaştı.