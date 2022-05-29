Herkes onu konuştu! Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finaline Fatih Terim damgası: Yorumları sosyal medyayı salladı
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği dev müsabakaya eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı yorumlarla damgasını vurdu. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin tılsımı en yüksek takımı olduğunu söyleyen Terim, "Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızı size hissettiren bir takım" ifadelerini kullandı. Benzema mı? Salah mı? sorusunu da yanıtlayan Fatih Terim, tercihini Karim Benzema'dan yana kullandı.
Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile İspanya La Liga takımı Real Madrid, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da karşı karşıya geldi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşma, bazı taraftarların stada girememesi gerekçesiyle ertelendi ve TSİ 22.36'da başladı.
İki dev ekibi karşı karşıya getiren mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 59'uncu dakikada gelişen Real Madrid atağında Carvajal, sağ kanattan topu içeri çevirdi. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Vinicius Junior, buluştuğu topu boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Müsabakanın kalan bölümünde Liverpool'un yakaladığı birçok net pozisyonda sahneye çıkan Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois, İngiliz ekibinin beraberliği yakalamasına müsaade etmedi ve İspanya temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
Real Madrid bu şampiyonlukla birlikte 14'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmüş oldu
REAL MADRİD, 14. KEZ KUPAYA UZANDI
"Devler Ligi"nin en başarılı takımı Real Madrid, müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekledi.
Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olan eflatun-beyazlılar, kupada 14. kez mutlu sona ulaştı.
İtalyan Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.