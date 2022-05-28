Uluslar Ligi maçları öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu





ONA KAPIMIZ AÇIK

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Karagümrüklü Emre Mor'un milli takıma çağrılmaması üzerine Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi" dedi. Alman teknik adam, "Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Salih, Hakan, Dorukhan. İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik. Salih, Hakan, Orkun ve Dorukhan gibi isimlere baktığımızda Mert Hakan'dan biraz daha iyi olduğunu gördük. Ona da kapımız açık. Oyuncular arasında küçük farklar var" ifadelerini kullandı.