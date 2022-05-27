Stefan Kuntz'dan UEFA Uluslar Ligi öncesi flaş açıklamalar: Milli Takım kapısı açık





"OYUNCULARIMIZIN ADAPTE OLMASI KOLAY OLMAYACAK"

Milli takımın son durumu ile ilgili bilgiler veren Kuntz, "Şu anda 2024 Avrupa Şampiyonası sayfasını açmış durumdayız. Önümüzde 4 tane arka arkaya oynanacak maçımız var. Tüm maçları kazanma hedefimizi, konsantrasyonla odaklanıp yaklaşacağız. Bizi karmaşık bir süreç bekliyor. Bu süreç içerisinde de Uluslar Ligi sürecinde Avrupa Kupası'na katılmak mümkün oluyor. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımızın adapte olması kolay olmayacak. Avrupa'da şu anda maçlara çıkmak zorunda olan oyuncular, ülkelerinin en iyi oyuncuları. Tatil yapmak için yeterince vaktimiz olacak. Kasım'da 4 hafta bir tatilimiz var, Dünya Kupası sırasında. Biz de bu fikirle maçlara hazırlanacağız. Yusuf, Abdülkadir, Ersin, Abdülkerim ve Umut Bozok... Bunlar sakat listesinde bulunuyor. Bunun dışında Ferdi aramıza katıldı. Kendisiyle birlikte çalışacağımız için memnuniyet duyuyorum. Burak Yılmaz milli takımı bıraktıktan sonra yeni bir hiyerarşi kazandı takımımız. Hakan ve Enes Ünal gibi oyuncuların burada olması ve kampımızın birinci gününden itibaren bu fırsattan faydalanıp yeni takım inşa etme ruhunu kullanmalılar. Bu 4 maçı hem başarılı hem de 2024 eleme turları için, yeni nitelikler kazanmak için kullanacağız. Bazı mevkilerde çok iyi olduğunu gördüğümüz oyuncular vardı. Önümüzdeki 4 maç için daha genç oyunculara, potansiyellerine bakacağız. Kasımpaşalı Eren var. Serhat, Doğan ve Tiago Çukur var. Çukur, 21 yaş altı takım antrenörünün söylediğine göre en hızlı ilerlemeyi o kaydetmiş. Watford ile onun potansiyelini görüştüm.