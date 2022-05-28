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    TAKVİM yazmıştı! İtalyan devi Lazio Yunus Akgün için geliyor!

    İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare’nin kısa süre içinde İstanbul’a geleceğini yazan Çizme basını, “Lazio bu transferi bitirmeye kararlı” ifadesini kullandı.

    Lazio Yunus için geliyor

    Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan Yunus Akgün, İtalya yolcusu... TAKVİM 20 Mayıs tarihinde yayınladığı haberde, Lazio'nun genç yıldızın transferi için harekete geçtiğini yazmıştı.



    YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK
    Dün de konuyla alakalı olarak Çizme basınından flaş bir iddia geldi. Bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre Lazio, Yunus Akgün için resmi temaslara başlıyor. İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve Galatasaraylı yetkililerle yüz yüze görüşme yapması bekleniyor. Lazio'nun sürecin daha sağlıklı ilerlemesi adına 11 Haziran'daki seçimi de bekleyebileceği gelen bilgiler arasında. Igli Tare uzun süredir yakından takip ettiği Yunus Akgün'ün transferi için 2019 yılında yine İstanbul'a gelmiş ancak pazarlıklardan sonuç alınamamıştı.



    31 MAÇTA 22 GOLE KATKI
    Bu sezon Adana Demirspor forması altındı çıktığı 31 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 14 asist yapan genç futbolcunun Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunus Akgün'ün kariyerine Avrupa'da devam etmeyi çok istediği ve Lazio'dan teklif gelmesi durumunda İtalya'ya gitmeye sıcak bakacağı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor TAKVİM yazmıştı! İtalyan devi Lazio Yunus Akgün için geliyor!
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