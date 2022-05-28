TAKVİM yazmıştı! İtalyan devi Lazio Yunus Akgün için geliyor!





YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Dün de konuyla alakalı olarak Çizme basınından flaş bir iddia geldi. Bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre Lazio, Yunus Akgün için resmi temaslara başlıyor. İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve Galatasaraylı yetkililerle yüz yüze görüşme yapması bekleniyor. Lazio'nun sürecin daha sağlıklı ilerlemesi adına 11 Haziran'daki seçimi de bekleyebileceği gelen bilgiler arasında. Igli Tare uzun süredir yakından takip ettiği Yunus Akgün'ün transferi için 2019 yılında yine İstanbul'a gelmiş ancak pazarlıklardan sonuç alınamamıştı.