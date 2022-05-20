Lazio’dan 2. Yunus harekatı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili transfer dedikoduları gündemi meşgul ederken sürpriz gelişmeler de yaşanıyor. Sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren ve Süper Lig'e damgasını vuran Yunus Akgün için İtalyan futbolunun önemli kulüplerinden Lazio resmen düğmeye bastı.

SEÇİM BEKLENİYOR

Serie A ekibinin yeni sezon öncesi kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve listedeki isimlerden birisinin de Yunus olduğu ortaya çıktı. Lazio'nun şu anda Galatasaray'da yaşanan seçim süreci nedeniyle beklemeye geçtiği ve 11 Haziran sonrası resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi. Sportif direktör Igli Tare'nin genç yıldızla ilgili çok ısrarlı olduğu ve seçim sonrası bizzat İstanbul'a gelerek görüşmeler yapacağı ifade edildi.

33 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Aslında Lazio'nun Yunus'a olan ilgisi 2019 yılında başlamıştı. O dönem yine Igli Tare, İstanbul'a gelerek Galatasaray'la pazarlıklar yapmış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Ancak Adana Demirspor'da müthiş bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu 33 maçta 8 gol ve 8 asist üreterek büyük alkış topladı. Lazio'nun seçim sonrasında Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor.