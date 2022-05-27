Sivasspor, Kayseri’yi uzatmalarda yıktı: Türkiye Kupası’nı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Sivasspor... İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Kayserispor'u uzatmalara giden maçta 3-2 yenen Yiğidolar, Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazandı. 33'te Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ramazan Civelek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi : 1-0. 43'te etkili gelişen atakta Mame Thiam'ın şutu direkten döndü. Kayserispor net bir fırsatı tepti. 60'ta kullanılan serbest vuruşta Yatabare'nin kafayla indirdiği topu ceza sahası içinde Apindangoye tamamladı ve skora denge geldi: 1-1. 95'te Gradel kendi getirdiği topta harika bir gol atıp Sivas'ı 2-1 öne geçirdi. 107'de Kayseri, İlhan Parlak'ın kafa golüyle skoru eşitledi: 2-2. 113'te Konate Sivasspor'u tekrar öne geçirdi. Yiğidolar 3-2'lik skorla kupaya uzandı.

AVRUPA BİLETİNİ KAPTILAR

Kayserispor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi biletini de cebine koymayı başardı. Kupayı kazanan Yiğidolar, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılacak. Kupayı müzesine götürerek büyük bir başarı elde eden Sivas, Avrupa vizesiyle çifte coşku yaşadı.

TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı maç sonrası Sivas şehri sokaklara döküldü. Taraftarlar kupa coşkusunu sabaha kadar yaşadı.