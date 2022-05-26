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    • Spor
    • 26.05.2022 17:43
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    • 26.05.2022 23:40
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    Son dakika: ZTK'da final heyecanı! Sivasspor şampiyon oldu

    Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'la karşılaşan Sivasspor, rakibini 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken, rakibine uzatma anlarında Gradel ve Konate'nin golleriyle 3-2'lik üstünlük kuran Yiğidolar, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı.

    ZTK’da final heyecanı! Sivasspor şampiyon oldu

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona ererken, rakibini uzatmalar sonunda 3-2 deviren Sivasspor kupayı müzesine götürdü.

    TARİHİNDE BİR İLK

    Yiğidolar böylece Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı. Kayserispor 33. dakikada Ramazan Civelek'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    NEFES KESEN MAÇ

    İkinci yarıda bastıran Sivasspor, 60. dakikada Aaron Appindangoye'nin golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 90 dakika bu skorla sona ererken, Yiğidolar 95. dakikada Max Gradel'ın attığı müthiş golle öne geçti: 1-2.
        Gaziantep emniyetinde hareketli dakikalar!
        Haberler Spor Son dakika: ZTK'da final heyecanı! Sivasspor şampiyon oldu
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