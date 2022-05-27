Arda Turan GSTV'ye verdiği röportaj sırasında çok duygusal dakikalar yaşadı

Futbol kariyerine nokta koyması beklenen Arda Turan evinin kapılarını GSTV'ye açtı.

Ailesiyle beraber verdiği röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli yıldız, "Gariptir belki ama açıkçası veda olmamasına sevinmiştim. Çünkü buna dayanamayabilirdim. Özel bir şey olsun da istemedim. Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum. Eşim de bana sordu, oturup konuşacağız dedim. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Herhangi bir üzüntü sıkıntıyla değil, inan bana. Neden? Çünkü üzüntüsüyle sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi" diye konuştu.

Arda Turan, "Fatih Terim futbol hayatıma dokunan isimlerin en başında gelir. Adnan Polat benim için çok değerli ve önemlidir. Galatasaray tarihinin bir parçası olmuş insanlardan Galatasaraylılığı öğrendim. Çok şükür ki çocuklarım stadımızı gördü. Eşime de teşekkür ediyorum. Çocuklarım Galatasaray demeyi, 'Cim Bom Bom' demeyi öğrenip, o sahaya çıktılar" dedi.