Jorge Jesus Fenerbahçe'ye Gabriel Barbosa ile gelecek

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesi için gün sayılırken, Brezilya basınında Jesus'un Flamengo'dan tanıdığı Gabriel Barbosa'yı (Gabigol) yeniden yanında görme istediği belirtildi.

Brezilyalı gazeteci Mauricio Prado, "Aslında oyuncunun Flamengo'dan ayrılmaya niyeti yoktu. Ancak söz konusu Jorge Jesus olunca işler değişti. Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde, Türk takımının çok iyi bir maaş teklif edeceğini de düşünürsek, Flamengo'nun Gabigol'u kaybetme tehlikesinin son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yıldız futbolcu Fenerbahçe için hazır" ifadelerini kullandı.

2024 yılına kadar Flamengo ile sözleşmesi bulunan forvet oyuncusunun piyasa değeri 20 milyon Euro civarında.

Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olabileceği ifade ediliyor.