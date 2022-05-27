Darüşşafaka Fener’i yendi seriyi eşitledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yenerek seriyi 1-1 yaptı. Daçka'da Doğuş Özdemiroğlu 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Üç galibiyete ulaşan tarafın finale kalacağı serinin üçüncü maçı, 28 Mayıs Cumartesi günü Darüşşafaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

B.LEVERKUSEN PATRİK SCHİCK'LE NİKAH TAZELEDİ

Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, 26 yaşındaki Çek golcüsü Patrik Schick'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Yıldız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Bayer'de devam edebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Schick, Leverkusen ile bu sezon 31 maçta 24 gol 5 asistlik performans sergiledi.

ANADOLU EFES YARI FİNALDE GALATASARAY'I AĞIRLIYOR

THY Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes, iNG Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında, bugün Galatasaray Nef'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Seride üç galibiyete ulaşan takım, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.

OZAN TUFAN KULÜP ARIYOR

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakın isimden birisi olan Ozan Tufan'ın menajerine takım bulması için yetki verdiği belirtiliyor. Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki yapılanmasında yer almayacak.

GUSTAVO'YA TALİP VAR

Brezilya basınında yer alan habere göre orta sahasını tecrübeli bir isim ile güçlendirmek isteyen Botafogo, Lazio forması giyen Lucas Leiva ve Fenerbahçe'de oynayan Luiz Gustavo ile ilgileniyor. Botafogo'nun Brezilyalı futbolcuyu ülkesine döndürmekte istekli olduğu belirtildi.

PLİSKOVA'DAN ERKEN VEDA

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Kadınlar dünya 8 numarası Karolina Pliskova dünya 227 numarası Fransız Leolia Jeanjean'a 75 dakika süren 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya ikinci turda veda etti.

GNABRY ADA YOLCUSU

Alman basını Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry'nin bu yaz takımdan ayrılıp Arsenal'e transfer olacağını öne sürdü. Gnabry'nin de Arsenal'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

HÜSEYİN'E TALİP ÇIKTI

Bu sezon düzenli forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'e Karagümrük talip oldu. Hüseyin'le ilgili kesin karar verilmedi.

KARATEDE TARİHİ BAŞARI

Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası eleme müsabakalarıyla devam ediyor. İki gündür devam müsabakalarda 7 milli sporcu adını finale yazdırarak önemli bir başarıya imza atarken, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Avukat Aslan Abid Uğuz şampiyonayı rekorla kapatacaklarını söyledi. Başkan Uğuz, "İnşallah cumartesi ve pazar günü 7 altın madalyaya adayız. 7'de 7 yapacağız. Bunun dışındaki oyuncularımızda var. Onlardan da ümitliyiz. Gerçekten rekoru kıracağımıza inanıyorum. Oyuncuların hepsinin alnından öpüyorum" dedi.

ASLAN BU YÜZDEN TARİH YAZDI!

G.Saray'ın saha içi sorunları istatistiklere çarpıcı bir şekilde yansıdı. Maç başına 13.66 şut çekerek bu alanda ligin zirvesinde yer alan Sarı-Kırmızılı ekip, isabetli şut kategorisinde ise maç başına 5.21 ile 8'inci sırada yer alıyor. Daha dikkat çekici istatistiklerden biri ise maç başına gol beklentisi (xG) 1.74 olan Galatasaray bu alanda 4'üncü sırada yer alsa da maç başına attığı 1.34 gol ile 13'üncü olarak sezonu kapattı.

BAŞKAN ÇEBİ'NİN LİSTESİ BELLİ OLDU

29 Mayıs'ta seçimli genel kurula gidecek olan Beşiktaş'ta başkanlık için Ahmet Nur Çebi'nin listesi dün belli oldu. Çebi'nin listesinde Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya, Engin Baltacı, Umut Tahir Güneş, Celal Aral, Murak Kılıç, Mehtap Ferah ve Ali Bayrak yer aldı. Genel Sekreter Mesut Urgancılar listede yer almadı.

TALISCA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

Anderson Talisca'nın geleceği hakkındaki belirsizlik sona erdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Brezilyalı futbolcu, Al Nassr'daki sözleşmesini tamamlama kararı aldı. Anderson Talisca'nın bu kararı şaşkınlık yaratırken oyuncunun bir kez daha parayı tercih ettiği yorumları yapıldı.

SCHALKE CAN İÇİN 1.5 MİLYON İSTİYOR

Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Can Bozdoğan, yeni sezonda Bundesliga'da yer alacak olan Schalke 04'den kolaylık istedi. Beşiktaş transferi 1 milyon Euro'ya bitirmek istiyor. Alman ekibi Schalke 04 ise ise en az 1.5 milyon Euro'da ısrarcı. Siyah-Beyazlı kurmaylar bu rakamı yüksek buluyor.

GELECEK HAFTA TEKLİF MASADA

Stoper transferini gündemine alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler, Beşiktaş'ın ısrarla istediği Abdülkerim Bardakçı için harekete geçme kararı aldı. Fener önümüzdeki hafta Konyaspor ile temasa geçerek ilk teklifini iletecek. Konya yönetimi yıldız futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak açıklamıştı.