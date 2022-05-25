Takvim.com.tr bomba transfer haberini açıklıyor: Dursun Özbek’in hedefindeki isim Isco Alarcon

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurul öncesi hareketlilik artıyor. İki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu bir yandan seçime yönelik hazırlıklar yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Oldukça iddialı bir şekilde seçime hazırlanan Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturduğu ilk dönemde yaptığı flaş transferlerle dikkatleri çekmişti. Özbek 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Fernando Reges ve Maicon gibi flaş isimleri Galatasaray'a kazandırmıştı.
Özbek'in yine yıldız bir futbolcunun transferi için harekete geçtiği ve bu ismin 10 numara pozisyonunda oynadığı bir süredir Sarı-Kırmızılı kulislerde konuşuluyordu.
TAKVİM BOMBAYI AÇIKLIYOR
Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Dursun Özbek'in hedefindeki isim Isco Alarcon...
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan resmen ayrılan İspanyol yıldız çok önemli bir kariyere sahip. 2013 yılında 30 milyon Euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki Isco, 38 kez de milli takım formasını terletti ve 12 gol attı.