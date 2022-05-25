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    • Spor
    • 25.05.2022 12:11
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    • 25.05.2022 12:15
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    Takvim.com.tr bomba transfer haberini açıklıyor: Dursun Özbek’in hedefindeki isim Isco Alarcon

    Galatasasaray başkanlığı için seçim hazırlıkları yapan Dursun Özbek’in yine yıldız bir futbolcunun transferi için harekete geçtiği ve bu ismin 10 numara pozisyonunda oynadığı bir süredir Sarı-Kırmızılı kulislerde konuşuluyordu. Takvim.com.tr’nin aldığı bilgilere göre Dursun Özbek’in hedefindeki isim Isco Alarcon...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Dursun Özbek’in hedefindeki isim Isco Alarcon

    Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurul öncesi hareketlilik artıyor. İki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu bir yandan seçime yönelik hazırlıklar yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Oldukça iddialı bir şekilde seçime hazırlanan Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturduğu ilk dönemde yaptığı flaş transferlerle dikkatleri çekmişti. Özbek 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Fernando Reges ve Maicon gibi flaş isimleri Galatasaray'a kazandırmıştı.



    Özbek'in yine yıldız bir futbolcunun transferi için harekete geçtiği ve bu ismin 10 numara pozisyonunda oynadığı bir süredir Sarı-Kırmızılı kulislerde konuşuluyordu.

    TAKVİM BOMBAYI AÇIKLIYOR
    Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Dursun Özbek'in hedefindeki isim Isco Alarcon...



    Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan resmen ayrılan İspanyol yıldız çok önemli bir kariyere sahip. 2013 yılında 30 milyon Euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki Isco, 38 kez de milli takım formasını terletti ve 12 gol attı.



        Real Madrid'te 9 yılda tam 353 resmi maça çıkan Isco 53 gol ve 56 asistlik performans sergiledi. Son dönemde gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden yıldız futbolcu bu sezon 17 resmi maçta 407 dakika görev yaparken 2 kez ağları havalandırdı.



        İddialara göre Dursun Özbek, Isco'yu transfer ederek hem takıma önemli bir güç katmayı hem de camianın üzerindeki ölü toprağını atmayı hedefliyor.
        30 yaşındaki İspanyol futbolcuya özellikle Çin ve Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif olduğu ancak Isco'nun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor.



        Özbek'in ekibinde yer alan 2 ismin, Isco'nun menajeriyle temas kurarak ön görüşme yaptığı da öne sürülüyor. Real Madrid'te net 6.5 milyon Euro maaşı olan yıldız futbolcunun şu anki beklentisinin 3.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.
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