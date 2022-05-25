Takvim.com.tr bomba transfer haberini açıklıyor: Dursun Özbek’in hedefindeki isim Isco Alarcon

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurul öncesi hareketlilik artıyor. İki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu bir yandan seçime yönelik hazırlıklar yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Oldukça iddialı bir şekilde seçime hazırlanan Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturduğu ilk dönemde yaptığı flaş transferlerle dikkatleri çekmişti. Özbek 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Fernando Reges ve Maicon gibi flaş isimleri Galatasaray'a kazandırmıştı.