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    • 26.05.2022 11:24
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    • 26.05.2022 11:25
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    Fenerbahçe için bomba iddia! Jorge Jesus’un gözü Joao Mario'da

    Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olmak için gün sayan Jorge Jesus yeni sezonun transfer planlamasını çok büyük bir titizlik içinde yapıyor. Daha önce çalıştığı ve güvendiği 1-2 eski öğrencisini Sarı-Lacivertli takımda görmek isteyen Portekizli hocanın hedefinde Joao Mario’nun olduğu iddia ediliyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe için bomba iddia! Özel Haber

    Jesus'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı son görüşmede Portekizli yıldızın transfer edilmesini istediği belirtiliyor. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezon başında Benfica'yı çalıştırırken, Joao Mario'yu Inter'den transfer etmişti.

    Benfica'nın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu, Jesus'un değişilmez isimlerinden biri oldu. Son iki sezonda Benfica formasıyla 45 maçta forma giyen Joao Mario 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



    Portekiz basınına göre 29 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği belirsiz. Benfica'nın yeni teknik direktörü Roger Schmidt'in orta alan kurgusu için kafasında farklı isimler olduğu ve Joao Mario ile yolların ayrılabileceği öne sürülüyor.



    Önce Porto ardından Sporting Lizbon altyapısında oynadıktan sonra 2014 yılında A takıma yükselen Joao Mario gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözde ismi haline gelmişti. 2016 yılında 40 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olan yıldız futbolcu, İtalya'da bir türlü beklentileri karşılayamadı.

    West Ham, Lokomotiv Moskova ve Sporting Lizbon'da kiralık oynayan ancak eski grafiğini bir türlü yakalayamayan Joao Mario uzun süredir beklenen çıkışı Benfica'da gösterdi.



        Jorge Jesus yönetiminde eski günlerden esintiler sunmaya başlayan yıldız futbolcunun bu nedenle yeniden tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği de gelen bilgiler arasında.


        50 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyen ve rakip ağlara 2 gol bırakan Joao Mario 8 numaranın dışında 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta da görev yapabiliyor.
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