Fenerbahçe için bomba iddia! Jorge Jesus’un gözü Joao Mario'da





Önce Porto ardından Sporting Lizbon altyapısında oynadıktan sonra 2014 yılında A takıma yükselen Joao Mario gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözde ismi haline gelmişti. 2016 yılında 40 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olan yıldız futbolcu, İtalya'da bir türlü beklentileri karşılayamadı.



West Ham, Lokomotiv Moskova ve Sporting Lizbon'da kiralık oynayan ancak eski grafiğini bir türlü yakalayamayan Joao Mario uzun süredir beklenen çıkışı Benfica'da gösterdi.