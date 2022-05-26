Beşiktaş seçime gidiyor! Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş seçime gidiyor... Siyah-Beyazlılarda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 29 Mayıs'a ertelenen olağan seçimli genel kurul öncesinde başkanlık için yarışacak mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim eden ve Ahmet Nur Çebi'nin listesi şu isimlerden oluştu:

Emre Kocadağ

Serhan Çetinsaya

Engin Baltacı

Umut Tahir Güneş

Celal Aral

Murak Kılıç

Mehtap Ferah

Ali Bayrak

YEDEK ÜYELER:

Bilgehan Cenk Sürmen

İbrahim Kemal Dillioğlu

Umut Şenol

Seyit Ateş

Melih Arslan

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, bugün yaptığı açıklamayla yeni dönemde görev almayacağını açıklamıştı.