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    • Spor
    • 26.05.2022 17:16
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    • 26.05.2022 17:16
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    Beşiktaş seçime gidiyor! Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

    Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 29 Mayıs'a ertelenen olağan seçimli genel kurul öncesinde mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

    Çebi’nin listesi belli oldu

    Beşiktaş seçime gidiyor... Siyah-Beyazlılarda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 29 Mayıs'a ertelenen olağan seçimli genel kurul öncesinde başkanlık için yarışacak mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

    Yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim eden ve Ahmet Nur Çebi'nin listesi şu isimlerden oluştu:

    Emre Kocadağ
    Serhan Çetinsaya
    Engin Baltacı
    Umut Tahir Güneş
    Celal Aral
    Murak Kılıç
    Mehtap Ferah
    Ali Bayrak

    YEDEK ÜYELER:
    Bilgehan Cenk Sürmen
    İbrahim Kemal Dillioğlu
    Umut Şenol
    Seyit Ateş
    Melih Arslan

    Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, bugün yaptığı açıklamayla yeni dönemde görev almayacağını açıklamıştı.

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    Haberler Spor Beşiktaş seçime gidiyor! Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu
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