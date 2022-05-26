Beşiktaş seçime gidiyor! Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş seçime gidiyor... Siyah-Beyazlılarda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 29 Mayıs'a ertelenen olağan seçimli genel kurul öncesinde başkanlık için yarışacak mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.
Yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim eden ve Ahmet Nur Çebi'nin listesi şu isimlerden oluştu:
Emre Kocadağ
Serhan Çetinsaya
Engin Baltacı
Umut Tahir Güneş
Celal Aral
Murak Kılıç
Mehtap Ferah
Ali Bayrak
YEDEK ÜYELER:
Bilgehan Cenk Sürmen
İbrahim Kemal Dillioğlu
Umut Şenol
Seyit Ateş
Melih Arslan
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, bugün yaptığı açıklamayla yeni dönemde görev almayacağını açıklamıştı.