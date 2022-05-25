Fenerbahçe'de flaş Yarmolenko bombası! Vadym Shablii’nin Sarı-Lacivertliler ile temasa geçti





SIK SIK GÜNDEME GELDİ

Shablii'nin Fenerbahçe kulübü ile temasa geçerek Yarmolenko'yu önerdiği ortaya çıktı. İddialara göre yıldız futbolcu da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. 32 yaşındaki Yarmolenko'nun, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gösterdiği tutum ve Ukrayna'ya yardımlarından dolayı böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Ukraynalı futbolcunun ismi geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı. Şu ana kadar Sarı-Lacivertliler'in Ukraynalı futbolcuyla ilgili resmi bir transfer girişimi olmadığı ancak önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.