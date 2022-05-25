Fenerbahçe'de flaş Yarmolenko bombası! Vadym Shablii’nin Sarı-Lacivertliler ile temasa geçti

SIK SIK GÜNDEME GELDİ
Shablii'nin Fenerbahçe kulübü ile temasa geçerek Yarmolenko'yu önerdiği ortaya çıktı. İddialara göre yıldız futbolcu da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. 32 yaşındaki Yarmolenko'nun, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gösterdiği tutum ve Ukrayna'ya yardımlarından dolayı böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Ukraynalı futbolcunun ismi geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı. Şu ana kadar Sarı-Lacivertliler'in Ukraynalı futbolcuyla ilgili resmi bir transfer girişimi olmadığı ancak önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.
SOL AYAĞI ÇOK ETKİLİ BİR SİLAH
Hücumun sağ kanadında ve forvet arkasında görev yapabilen Andriy Yarmolenko müthiş sol ayağıyla tanınan bir isim. Dinamo Kiev forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan yıldız futbolcu 1 yıl sonra ise 20 milyon Euro'ya West Ham'ın yolunu tuttu.