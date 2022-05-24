Andriy Yarmolenko boşa çıktı! Flaş Türkiye iddiası

2018 yılından bu yana West Ham United formasını giyen Andriy Yarmolenko, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmen takımdan ayrıldı.
Ukraynalı yıldız menajeri Vadym Shablii aracılığıyla kendisine takım aramaya başlarken, çok flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Yarmolenko kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.
32 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gösterdiği tutum ve Ukrayna'ya yardımlarından dolayı böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
Yarmolenko'nun ismi geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ila anılmıştı. Şu ana kadar Türkiye'den Ukraynalı futbolcuyla ilgili resmi bir transfer girişimi olmadığı ancak önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.