Andriy Yarmolenko boşa çıktı! Flaş Türkiye iddiası

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İngiliz kulübünde 86 maçta forma giyen Yarmolenko 13 gol atarken 6 da asist yaptı. Bu sezon Premier Lig'de 19 maçta 1 kez rakip ağları havalandıran Ukraynalı yıldızın ismi bazı Bundesliga ve Serie A kulüpleri ile de anılıyor.



Yarmolenko'nun şu anki piyasa değeri 3.5 milyon Euro.