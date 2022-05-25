Beyaz TV’de Ali Koç ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında FETÖ kavgası çıktı! Ortalık fena karıştı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de katıldığı programda Rasim Ozan Kütahyalı ile FETÖ meselesinde karşı karşıya geldi. 3 Temmuz sürecinde yaşanan olaylarla başlayan tartışmalarda, sürecin FETÖ ile yürütüldüğünü söyleyen Ali Koç, Kütahyalı'ya "Her gün tapeler servis ediliyordu. En çok alanlardan biri de Rasim Bey'di." deyince söze giren Kütahyalı, "2013-2016 yılları arasında bu FETÖ'yü bitiren en önemli 20 kişiden biriyim" dedi. Kütahyalı, konuyu Aziz Yıldırım'a getirince Koç, "Aziz Yıldırım'ın adını ağzınıza alırken 'Bismillah' çekin. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Adam 1 sene hapiste yatmış. Başka yere gitmesin bu iş... Cemaatin en dibindeki adam sensin. Kendine gel. Böğürmeye başladın yine. Sabun gibisin, ele avuca gelmiyorsun" ifadelerini kullandı.