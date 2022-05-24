Milan reddetti! Bernardeschi Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, başkanlık seçimine odaklanırken, Sarı-Kırmızılılar ile ilgili transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Cimbom'un İtalyan yıldız için teklifte bulunduğu ve transferi çok istediği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin iddiasına göre Galatasaray, Juventus'tan ayrılacak olan yıldız oyuncu Bernardeschi için teklifte bulundu. Görüşmeler ise devam ediyor. Tecrübeli oyuncu ile ilgili bir başka iddia da ortaya atıldı.
Yıldız oyuncunun Milan'a önerildiği ancak Kırmızı-Siyahlılar'ın tecrübeli oyuncuya sıcak bakmadığı belirtildi. Milan'ın son dönemdeki performansından dolayı oyuncuya sıcak bakmadığı öğrenildi.