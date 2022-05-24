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    • Spor
    • 24.05.2022 17:21
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    • 24.05.2022 17:21
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    Milan reddetti! Bernardeschi Galatasaray'a geliyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da herkes başkanlık seçimine odaklanırken, bir yandan da transfer iddiaları gündeme geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde olduğu iddia edilen Federico Bernardeschi'nin Milan'a önerildiği ancak İtalyan ekibinin transferi istemediği ve Galatasaray'ın transferde şansının arttığı iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | Milan reddetti! Galatasaray’a geliyor

    Galatasaray, başkanlık seçimine odaklanırken, Sarı-Kırmızılılar ile ilgili transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Cimbom'un İtalyan yıldız için teklifte bulunduğu ve transferi çok istediği iddia edildi.

    İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin iddiasına göre Galatasaray, Juventus'tan ayrılacak olan yıldız oyuncu Bernardeschi için teklifte bulundu. Görüşmeler ise devam ediyor. Tecrübeli oyuncu ile ilgili bir başka iddia da ortaya atıldı.

    Yıldız oyuncunun Milan'a önerildiği ancak Kırmızı-Siyahlılar'ın tecrübeli oyuncuya sıcak bakmadığı belirtildi. Milan'ın son dönemdeki performansından dolayı oyuncuya sıcak bakmadığı öğrenildi.

        28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Juventus ile olan sözleşmesi sona erdi. 15 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bonservis ücreti ödenmeyecek.

        İtalyan yıldız 2017 yılında Fiorentina'dan Juventus'a tam 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Federico Bernardeschi bu sezon 36 karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı ve 2 de asist yaptı.

        *Bernardeschi'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Bernardeschi 38 kez İtalya Milli Takım forması giydi. 6 kez de fileleri havalandırmayı başardı. 2017 yılından beri Juventus'ta forma giyen yıldız oyuncu, Serie A'da 205 maçta 22 gol ve 36 asiste imza attı. 48 gole katkıda bulundu.

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