Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesinin bitmesi 21 milyon Euro'luk rahatlama sağlayacak





ATİBA, GÜVEN VE CAN TAKIMDA KALABİLİR

Atiba ile de bir yıl daha devam edilmesi söz konusu. Güven Yalçın da takımda tutulabilir. Ancak sonuç olarak bakıldığında sözleşmesi biten 14 futbolcunun yıllık maliyeti düşünüldüğünde yönetim için 21 milyon Euro civarında bir rahatlama söz konusu. Bu arada Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rosier'in ise zorunlu satın alma opsiyonu kullanılacak.