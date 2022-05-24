Manchester City’yi şampiyonluğa taşıyan Türk yıldızı İlkay Gündoğan Ada'yı salladı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City kazandı... Son hafta maçında evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 mağlup eden Maviler mutlu sona ulaştı. Türk yıldız attığı iki golle Manchester City'yi zafere taşıyan isim oldu.
City 5 dakikada bulduğu üç golle hikayeyi tersine çevirirken sonradan oyuna girip iki gol atan İlkay Gündoğan kahraman oldu. Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, 68. dakikada oyuna girdi ve maç bu dakikadan sonra bambaşka bir hal aldı. City o dakikaya kadar 2-0 mağluptu. 76. dakikada İlkay'ın golü farkı ikiye indirirken 78. dakikada Rodri 2-2'lik beraberlik golünü kaydetti.
"6 SİHİRLİ DAKİKA"
82. dakikada İlkay bir kez daha sahneye çıktı ve City 5 dakika içinde maçı çevirip öne geçti. Manchester City'nin müthiş zaferine İngiliz medyası da kayıtsız kalamadı. Daily Mirror Sport, 'Ilkaaayy!' manşetiyle Maviler'in zaferini okuyucularına duyurdu. The Times ise, "6 sihirli dakika' manşetini atarken İlkay Gündoğan'ın gol sevincine yer verdi.