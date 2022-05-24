Manchester City’yi şampiyonluğa taşıyan Türk yıldızı İlkay Gündoğan Ada'yı salladı





City 5 dakikada bulduğu üç golle hikayeyi tersine çevirirken sonradan oyuna girip iki gol atan İlkay Gündoğan kahraman oldu. Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, 68. dakikada oyuna girdi ve maç bu dakikadan sonra bambaşka bir hal aldı. City o dakikaya kadar 2-0 mağluptu. 76. dakikada İlkay'ın golü farkı ikiye indirirken 78. dakikada Rodri 2-2'lik beraberlik golünü kaydetti.