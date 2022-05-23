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    • Spor
    • 23.05.2022 11:15
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    • 23.05.2022 11:15
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    İlkay Gündoğan Ada'yı salladı! Manchester City’nin yıldızı İlkay gazete manşetlerinde

    Premier Lig’in şampiyonu Manchester City’de oynayan İlkay Gündoğan attığı 2 golle taraftarın gönlüne taht kurdu. Daily Mirror Sport, ‘Ilkaaayy!’ manşetiyle Maviler’in zaferini okuyucularına duyurdu. The Times ise, “6 sihirli dakika’ manşetini atarken İlkay Gündoğan’ın gol sevincine yer verdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İlkay Gündoğan Ada’yı salladı!

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City kazandı… Son hafta maçında evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 mağlup eden Maviler mutlu sona ulaştı. Türk yıldız attığı iki golle Manchester City'yi zafere taşıyan isim oldu.

    City 5 dakikada bulduğu üç golle hikayeyi tersine çevirirken sonradan oyuna girip iki gol atan İlkay Gündoğan kahraman oldu.

    Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, 68. dakikada oyuna girdi ve maç bu dakikadan sonra bambaşka bir hal aldı. City o dakikaya kadar 2-0 mağluptu.

        76. dakikada İlkay'ın golü farkı ikiye indirirken 78. dakikada Rodri 2-2'lik beraberlik golünü kaydetti. 82. dakikada İlkay bir kez daha sahneye çıktı ve City 5 dakika içinde maçı çevirip öne geçti.

        Manchester City'nin müthiş zaferine İngiliz medyası da kayıtsız kalamadı. Daily Mirror Sport, 'Ilkaaayy!' manşetiyle Maviler'in zaferini okuyucularına duyurdu. The Times ise, "6 sihirli dakika' manşetini atarken İlkay Gündoğan'ın gol sevincine yer verdi.

        2016 yılında Dortmund'tan Manchester City'ye 27 milyon Euro'ya transfer olan İlkay Gündoğan, 6 yıldır sergilediği performansla City taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı.
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            Haberler Spor İlkay Gündoğan Ada'yı salladı! Manchester City’nin yıldızı İlkay gazete manşetlerinde
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