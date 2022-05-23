İlkay Gündoğan Ada'yı salladı! Manchester City’nin yıldızı İlkay gazete manşetlerinde

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City kazandı… Son hafta maçında evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 mağlup eden Maviler mutlu sona ulaştı. Türk yıldız attığı iki golle Manchester City'yi zafere taşıyan isim oldu.
City 5 dakikada bulduğu üç golle hikayeyi tersine çevirirken sonradan oyuna girip iki gol atan İlkay Gündoğan kahraman oldu.
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, 68. dakikada oyuna girdi ve maç bu dakikadan sonra bambaşka bir hal aldı. City o dakikaya kadar 2-0 mağluptu.