Gözü kulağı Fenerbahçe'de! İsmail Kartal haber bekliyor

Fenerbahçe Yönetimi, geride kalan sezonda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İsmail Kartal ile ilgili kesin kararını henüz vermiş değil. Hatta bazı yöneticilerin göreve devam etme ısrarında oldukları öğrenildi. Başkan Koç, yeni bir teknik direktörle anlaşsalar bile İsmail Kartal'ın kulüpte görev alacağını ifade etti.