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    • Spor
    • 24.05.2022 11:20
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    • 24.05.2022 11:26
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    Gözü kulağı Fenerbahçe'de! İsmail Kartal haber bekliyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı-lacivertliler yeni sezonda takımı çalıştıracak hocayı bulmak için çalışmalara devam ederken Jorge Jesus'la görüşmelerde son aşamaya gelindi. Jesus'la anlaşılması durumunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen İsmail Kartal'a ise Hatayspor talip oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Gözü kulağı Fenerbahçe’de

    Fenerbahçe yeni sezonda takımı çalıştıracak ismi belirlemek için yoğun bir mesai harcıyor... Sarı-Lacivertliler, Portekizli ünlü teknik adamla görüşmelerde son aşamaya geldi. Fenerbahçe taraftarı da resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasını bekliyor.

    Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus büyük oranda anlaşma sağlasa da arada halen küçük pürüzlerin olduğu belirtildi. Koç'un bu hafta içinde aradaki son pürüzleri kaldırması ve transferin sonlanması bekleniyor.

    Fenerbahçe Yönetimi, geride kalan sezonda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İsmail Kartal ile ilgili kesin kararını henüz vermiş değil. Hatta bazı yöneticilerin göreve devam etme ısrarında oldukları öğrenildi. Başkan Koç, yeni bir teknik direktörle anlaşsalar bile İsmail Kartal'ın kulüpte görev alacağını ifade etti.

        Ancak İsmail Kartal'ın Jorge Jesus ya da başka bir hocayla anlaşılması sonrası kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği biliniyor. Süper Lig'in önemli kulüpleri de Fenerbahçe'deki teknik direktör gelişmelerini yakından takip ediyor. Bunlardan biri de Hatayspor...

        Hatayspor, İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılırsa kendisine teknik direktörlük teklifi yapacak. Bilindiği gibi Akdeniz ekibi geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

        *Fenerbahçe'nin detaylı istatistik sayfası için fotoğrafa tıklayın

        60 yaşındaki İsmail Kartal bu sezon Fenerbahçe'nin başında 18 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Sarı-Lacivertliler'i zirveye taşıyan İsmail hoca takımının Şampiyonlar Ligi vizesini almasını sağladı.

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        Haberler Spor Gözü kulağı Fenerbahçe'de! İsmail Kartal haber bekliyor
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