Gözü kulağı Fenerbahçe'de! İsmail Kartal haber bekliyor

Fenerbahçe yeni sezonda takımı çalıştıracak ismi belirlemek için yoğun bir mesai harcıyor... Sarı-Lacivertliler, Portekizli ünlü teknik adamla görüşmelerde son aşamaya geldi. Fenerbahçe taraftarı da resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasını bekliyor.
Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus büyük oranda anlaşma sağlasa da arada halen küçük pürüzlerin olduğu belirtildi. Koç'un bu hafta içinde aradaki son pürüzleri kaldırması ve transferin sonlanması bekleniyor.
Fenerbahçe Yönetimi, geride kalan sezonda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İsmail Kartal ile ilgili kesin kararını henüz vermiş değil. Hatta bazı yöneticilerin göreve devam etme ısrarında oldukları öğrenildi. Başkan Koç, yeni bir teknik direktörle anlaşsalar bile İsmail Kartal'ın kulüpte görev alacağını ifade etti.