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    • 24.05.2022 11:55
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    • 24.05.2022 12:00
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    Beşiktaş ve Trabzonspor Jason Denayer için harekete geçti! İşte Belçikalı yıldızın talepleri

    Son dakika spor haberleri | Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Jason Denayer, Olmypique Lyon'dan resmen ayrıldı. Sözleşmesi sona eren Belçikalı stoper için Beşiktaş ve Trabzonspor'un nabız yokladığı ve önümüzdeki günlerde bir kez daha transfer için temasa geçeceği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel | Beşiktaş ve Trabzonspor eski G.Saraylı için devrede

    Türk futbolseverlerin oldukça yakından tanıdığı bir isim olan Jason Denayer, Lyon ile sözleşmesinin bitmesinin ardından resmen takımdan ayrıldı. Fransız kulübünün Belçikalı stoperin vedasını duyurması sonrası hareketli saatler yaşanmaya başladı.



    Alınan bilgilere göre Trabzonspor ve Beşiktaş daha önce Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Denayer'in menajeri Jesse De Preter ile temasa geçerek sözleşme şartlarını sordu. 26 yaşındaki futbolcunun 3.5 milyon Euro garanti ücret, imza parası, bonuslar ve 4 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.



    İki kulübün de Denayer'in isteklerini çok fazla bulduğu ve 'şimdilik' görüşmeleri dondurduğu öğrenildi. Ancak hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yeni bir girişim yapabileceği belirtiliyor.



        İddialara göre Galatasaray cephesinden de 11 Haziran'daki seçim sonrasında Jason Denayer'le ilgili bir hamle gelebilir. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in Belçikalı stoperi transfer listesine aldığı ifade ediliyor.



        Fenerbahçe ise şu ana kadar Denayer için bir girişimde bulunmadı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in Kim Min Jae veya Attila Szalai'den birisini satması durumunda Belçikalı yıldızla masaya oturabileceği belirtiliyor.



        Türkiye'yi çok seven ve yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakan Denayer'in teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edeceği öğrenildi.
        2018 yılında 10 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Lyon'a transfer olan Jason Denayer 2015-2016 ile 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giydi ve 1 şampiyonluk yaşadı.



            *Denayer'in detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

            Bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Denayer 35 kez de Belçika Milli Takımı için görev yaptı.

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            Haberler Spor Beşiktaş ve Trabzonspor Jason Denayer için harekete geçti! İşte Belçikalı yıldızın talepleri
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