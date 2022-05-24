Beşiktaş ve Trabzonspor Jason Denayer için harekete geçti! İşte Belçikalı yıldızın talepleri

Türk futbolseverlerin oldukça yakından tanıdığı bir isim olan Jason Denayer, Lyon ile sözleşmesinin bitmesinin ardından resmen takımdan ayrıldı. Fransız kulübünün Belçikalı stoperin vedasını duyurması sonrası hareketli saatler yaşanmaya başladı.
Alınan bilgilere göre Trabzonspor ve Beşiktaş daha önce Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Denayer'in menajeri Jesse De Preter ile temasa geçerek sözleşme şartlarını sordu. 26 yaşındaki futbolcunun 3.5 milyon Euro garanti ücret, imza parası, bonuslar ve 4 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.