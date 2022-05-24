Galatasaray'da maaş krizi! 3 aydır paralarını alamayan futbolcular idmana çıkmak istemedi





KAPTANLAR EL KOYDU

Toplantıda bazı futbolcuların Antalya maçı öncesi bir antrenmana çıkmayarak yönetimi ve yaşanan bu durumu protesto etmeyi gündeme getirdikleri belirlendi. Bu durum yönetim ve teknik heyette büyük bir şok yaratırken duruma takımın yabancı kaptanlarının el koydukları öğrenildi. Muslera ve Feghouli'nin protesto kararı alan futbolcularla antrenman öncesi son bir toplantı yaptığı ve "Çok kötü bir sezon geçirdik. Haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmeyelim. Antrenmana çıkmazsak yanlış anlaşılır. Taraftarımızın da gözünden düşeriz" diyerek takım arkadaşlarını son anda ikna ettikleri belirlendi.



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