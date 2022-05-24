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    Galatasaray'da maaş krizi! 3 aydır paralarını alamayan futbolcular idmana çıkmak istemedi

    Galatasaray'da kazan kaynadı! 3 aydır maaş alamayan futbolcular idmana çıkmak istemediler. Muslera ve Feghouli devreye girdi. Oyuncuları ikna etti...

    Önce protesto sonra sağduyu

    Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken mali kriz de Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı bir boyut kazandı. Futbolcuların 3 aylık paralarını alamadıkları medyaya yansımış ve Sarı-Kırmızılı futbolcular infİal noktasına gelmişlerdi. Antalya ile oynanan son maçtan önce Florya'da futbolcuların bir toplantı yaptıkları ortaya çıktı.



    KAPTANLAR EL KOYDU
    Toplantıda bazı futbolcuların Antalya maçı öncesi bir antrenmana çıkmayarak yönetimi ve yaşanan bu durumu protesto etmeyi gündeme getirdikleri belirlendi. Bu durum yönetim ve teknik heyette büyük bir şok yaratırken duruma takımın yabancı kaptanlarının el koydukları öğrenildi. Muslera ve Feghouli'nin protesto kararı alan futbolcularla antrenman öncesi son bir toplantı yaptığı ve "Çok kötü bir sezon geçirdik. Haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmeyelim. Antrenmana çıkmazsak yanlış anlaşılır. Taraftarımızın da gözünden düşeriz" diyerek takım arkadaşlarını son anda ikna ettikleri belirlendi.

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    Haberler Spor Galatasaray'da maaş krizi! 3 aydır paralarını alamayan futbolcular idmana çıkmak istemedi
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