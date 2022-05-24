Beşiktaş'ta Burak Yılmaz iddiası spor gündemine bomba gibi düştü





SOLUN İLACI YANİS HAMACHE

Olağanüstü seçime kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Portekiz basını, Sarı- Kırmızılılar'ın Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgilendiğini öne sürdü. Ancak haberi yapan internet sitesine göre Galatasaray'ın bu transferde işi hiç kolay değil. Çünkü 22 yaşındaki futbolcuyla çok sayıda kulüp ilgileniyor. Fransa'dan St. Etienne, Lorient ve Brest, İtalya'dan Sassuolo ve Hollanda'dan Feyenoord'un da Hamache'yi kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek olan Cezayir asıllı Fransız futbolcu bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Boavista formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Hamache 4 gol ve 4 asistle oynayarak 8 gole direkt etki yaptı. Hücumda çok etkili bir sol bek olan genç yıldız ülkesinde futbola başladı. Nice'in altyapısında yetiştikten sonra 1 sezon Sırp ekibi Kızılyıldız'da kiralık oynadı. Ardından Nice'in A takımına yükselen Hamache 2020 yılında Boavista'nın yolunu tuttu.



CENK RESMEN AYRILDI

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun'un Everton'dan ayrılığı resmileşti. Veda mesajı yayınlayan milli futbolcu, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi" diye konuştu.



BATSMAN VEDA ETTİ

Michy Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti. Belçikalı yıldız, "Geçirdiğimiz sezon oldukça zor, uzun ve hayal kırıklığı ile doluydu.Atabileceğim golleri atamamak gerçekten çok zordu. Çok fazla kızgınlık var ama umarım beni iyi bir şekilde hatırlarsınız" dedi.



NEUER NİKAH TAZELEDİ

Bayern Münih, tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Bayern ile bu sezon 39 maça çıkan Neuer,14 maçta kalesini gole kapatmayı başardı



BAŞAKŞEHİR'DE AYRILIK

Medipol Başakşehir, Pizzi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Ara transfer döneminde Benfica'dan kiralanan Portekizli yıldız, Başakşehir'le 10 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.



CARVALHO HAMLESİ

Liverpool, Fulham'dan 19 yaşındaki orta saha Fabio Carvalho ie 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genç oyuncu, bu sezon Fulham formasıyla 38 maçta 11 gol 8 asistle oynadı.



HALİL VEDAYA HAZIR

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan oyunculardan birisi olan Halil Dervişoğlu'nun yeniden kiralanmasının düşünülmediği öğrenildi. Halil birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

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