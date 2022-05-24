Beşiktaş'ta Burak Yılmaz iddiası spor gündemine bomba gibi düştü

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. İddialara göre Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi'den tam yetki alan Genel Müdür Ceyhun Kazancı'nın Lille kariyerine nokta koyan tecrübeli forvetle her konuda anlaştığı iddia ediliyor. Şu anda topun teknik direktör Valerien Ismael'de olduğu ve Fransız hocanın da transferi onaylaması halinde imzaların atılacağı belirtiliyor.
SEFEROVİC VE FRANCO'YU İSTİYOR
Jorge Jesus, Benfica'dan eski öğrencisi Haris Seferovic'i istiyor. Ayrıca Estoril'de forma giyen Andre Franco'yu da beğendiğini ve istediğini biliyorum. Jorge Jesus her zaman güvendiği ve eskiden çalıştığı futbolculara sahip olmak ister. Zaten birçok teknik adamın da istediğidir bu. Benfica, Seferovic'i satmayı düşünüyor, kiralamaya sıcak değiller. 10 milyon Euro civarında bir bonservis talepleri var. Ancak pazarlığa da açıklar."
FERDİ VE TİAGO ÇUKUR MİLLİ TAKIM'DA
Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. 5 isim ilk kez kadroya dahil edildi... A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı. A Milliler, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile karşılaşacak.