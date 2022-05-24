Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta Burak Yılmaz iddiası spor gündemine bomba gibi düştü

    Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın Lille kariyerine nokta koyan tecrübeli golcüyle anlaştığı iddia ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Burak Yılmaz sesleri

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. İddialara göre Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi'den tam yetki alan Genel Müdür Ceyhun Kazancı'nın Lille kariyerine nokta koyan tecrübeli forvetle her konuda anlaştığı iddia ediliyor. Şu anda topun teknik direktör Valerien Ismael'de olduğu ve Fransız hocanın da transferi onaylaması halinde imzaların atılacağı belirtiliyor.



    SEFEROVİC VE FRANCO'YU İSTİYOR
    Jorge Jesus, Benfica'dan eski öğrencisi Haris Seferovic'i istiyor. Ayrıca Estoril'de forma giyen Andre Franco'yu da beğendiğini ve istediğini biliyorum. Jorge Jesus her zaman güvendiği ve eskiden çalıştığı futbolculara sahip olmak ister. Zaten birçok teknik adamın da istediğidir bu. Benfica, Seferovic'i satmayı düşünüyor, kiralamaya sıcak değiller. 10 milyon Euro civarında bir bonservis talepleri var. Ancak pazarlığa da açıklar."



    FERDİ VE TİAGO ÇUKUR MİLLİ TAKIM'DA
    Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. 5 isim ilk kez kadroya dahil edildi... A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı. A Milliler, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile karşılaşacak.



        EFES VE KARŞIYAKA YARI FİNAL İÇİN PARKEDE
        ING Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi 3. ve son maçında Anadolu Efes bugün Karşıyaka'yı konuk edecek. Sinan Erdem'deki maç 19.00'da başlayacak. Bu maçı kazanan, yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacak. Yarı final serisi ilk maçında ise Fenerbahçe Beko, saat 21.00'de Darüşşafaka'yı ağırlayacak.



        VAKIFBANK EGONU'YU RESMEN AÇIKLADI
        CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank'ta yeni sezonun ilk transferi gerçekleşti. VakıfBank Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Paola Egonu'nun gelecek sezon VakıfBank forması giyeceğini belirtti. İtalyan oyuncu, final maçında VakıfBank'a karşı 39 sayı ile oynamıştı.



        MİAMİ HEAT KAZANDI WARRİORS 3-0 YAPTI
        NBA Doğu Konferans finali 3. maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtis'i 109-103 yenerek 2-1 öne geçti. Miami'de Bam Adebayo, 31 sayı 10 ribaund ile double double yaptı. Batı Konferansı'nda ise Golden State, Dallas'ı 109-100 yenerek durumu 3-0'a getirdi.



            BORUSSİA DORTMUND SALİH ÖZCAN'I BİTİRDİ
            Borussia Dortmund, Köln'den Salih Özcan'ı transfer etti. 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan milli yıldız," Çok hırslıyım ve bunun için her şeyimi vermeye hazırım." diye konuştu. Milli futbolcu, Köln formasıyla bu sezon ligde 31 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.



            OKÇULUKTAKİ BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR
            İstanbul'da 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek okçuluk organizasyonu 10. Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde yapıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, adaletin yönetim anlayışı itibarıyla devamlı başarmak için çalışılması gereken bir durum olduğunun altını çizdi. Okçulukta son yıllarda yakalanan başarıların tesadüf olmadığına vurgu yapan Erdoğan, bu derecelerin okçuluk ailesinin kenetlenmesiyle elde edildiğini belirterek "Organizasyonda her geçen sene çok daha yüksek katılımla, yüksek hedefler başarılıyor" dedi.



            MOHAMED'E 3 TALİP VAR
            Galatasaray'da kendisine gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istediği iddia edilen Mostafa Mohamed'i 3 Fransız kulübünün istediği iddia edildi. Bu kulüplerin Lens, Montpellier ve Bordeaux olduğu ifade edildi...



                BERNARDESHİ SEÇİMİ BEKLİYOR
                Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardeschi ile kulübün sözleşme uzatmayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki İtalyan yıldıza, birçok önemli kulübün talip olduğu konuşuluyor. İtalyan oyuncunun Galatasaray'daki genel kurul nedeniyle Sarı-Kırmızılı kulübe net bir cevap veremediği ancak 11 Haziran'dan sonra yeni yönetimin tavrına göre hareket edeceği öğrenildi.



                MARCAO'YA İZİN ÇIKMADI
                Galatasaray'dan Brezilyalı stoper Marcao'ya transfer izni çıkmadı. Kendisine gelen teklifleri görmek istediği öğrenilen Brezilyalı stoper için Sarı-Kırmızılı yönetim kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak. Ancak bu fiyata Brezilyalı futbolcunun satılmasının zor olduğu ve Marcao'nun önümüzdeki sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesinin çok yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.



                SOLUN İLACI YANİS HAMACHE
                Olağanüstü seçime kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Portekiz basını, Sarı- Kırmızılılar'ın Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgilendiğini öne sürdü. Ancak haberi yapan internet sitesine göre Galatasaray'ın bu transferde işi hiç kolay değil. Çünkü 22 yaşındaki futbolcuyla çok sayıda kulüp ilgileniyor. Fransa'dan St. Etienne, Lorient ve Brest, İtalya'dan Sassuolo ve Hollanda'dan Feyenoord'un da Hamache'yi kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek olan Cezayir asıllı Fransız futbolcu bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Boavista formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Hamache 4 gol ve 4 asistle oynayarak 8 gole direkt etki yaptı. Hücumda çok etkili bir sol bek olan genç yıldız ülkesinde futbola başladı. Nice'in altyapısında yetiştikten sonra 1 sezon Sırp ekibi Kızılyıldız'da kiralık oynadı. Ardından Nice'in A takımına yükselen Hamache 2020 yılında Boavista'nın yolunu tuttu.

                CENK RESMEN AYRILDI
                Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun'un Everton'dan ayrılığı resmileşti. Veda mesajı yayınlayan milli futbolcu, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi" diye konuştu.

                BATSMAN VEDA ETTİ
                Michy Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti. Belçikalı yıldız, "Geçirdiğimiz sezon oldukça zor, uzun ve hayal kırıklığı ile doluydu.Atabileceğim golleri atamamak gerçekten çok zordu. Çok fazla kızgınlık var ama umarım beni iyi bir şekilde hatırlarsınız" dedi.

                NEUER NİKAH TAZELEDİ
                Bayern Münih, tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Bayern ile bu sezon 39 maça çıkan Neuer,14 maçta kalesini gole kapatmayı başardı

                BAŞAKŞEHİR'DE AYRILIK
                Medipol Başakşehir, Pizzi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Ara transfer döneminde Benfica'dan kiralanan Portekizli yıldız, Başakşehir'le 10 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

                CARVALHO HAMLESİ
                Liverpool, Fulham'dan 19 yaşındaki orta saha Fabio Carvalho ie 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genç oyuncu, bu sezon Fulham formasıyla 38 maçta 11 gol 8 asistle oynadı.

                HALİL VEDAYA HAZIR
                Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan oyunculardan birisi olan Halil Dervişoğlu'nun yeniden kiralanmasının düşünülmediği öğrenildi. Halil birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Onlara var bize yok mu?
                Haberler Spor Beşiktaş'ta Burak Yılmaz iddiası spor gündemine bomba gibi düştü
                    SON DAKİKA