Vakıfbank, Imoco Volley'i ezdi geçti! 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu





5. KEZ KUPA VAKIFBANK'IN

Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve bu kupayı en çok müzesine götüren takım olan VakıfBank, Avrupa'da ise toplamda 11. kupasını kazandı. VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, maç sonunda, "Böyle bir takıma sahip olduğum için mutluyum. Takımım muazzam bir mücadele ortaya koydu. Kupayı aldığımız için gururluyuz" ifadelerini kullandı.