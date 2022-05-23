Vakıfbank, Imoco Volley'i ezdi geçti! 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Vakıfbank kupaya doymuyor... Sarı-Siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu organizasyonda 5. kez şampiyonluğa ulaştı. Maça iyi başlayan temsilcimiz VakıfBank, ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken, Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti. İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, Haak ve Guimaraes ile etkili olan Vakıf- Bank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu ile etkili oldu.
İLK İKİ SETTE FARK YARATTIK
Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu ile etkili oldu. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti. Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley, üçüncü seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken, VakıfBank mola almak zorunda kaldı.
5. KEZ KUPA VAKIFBANK'IN
Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve bu kupayı en çok müzesine götüren takım olan VakıfBank, Avrupa'da ise toplamda 11. kupasını kazandı. VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, maç sonunda, "Böyle bir takıma sahip olduğum için mutluyum. Takımım muazzam bir mücadele ortaya koydu. Kupayı aldığımız için gururluyuz" ifadelerini kullandı.