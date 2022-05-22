Serdar Dursun Vedat Muriç'i yakaladı! Van Persie'den sonra en iyi ikinci performans...

Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan büyük başarı... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Serdar, Fenerbahçe'nin ligin son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı da boş geçmedi. Sarı-Siyahlı ekibe karşı bir gol kaydeden 30 yaşındaki golcü, Süper Lig'i 15 golle tamamladı.
Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ten sonra 10 gol barajını 11 yıl sonra aşan ilk yerli futbolcu olmayı başaran Serdar Dursun, bununla da sınırlı kalmayarak adını Sarı-Lacivertli kulüpte son yılların en skorer futbolcuları arasına da yazdırdı.
2019-2020 sezonunda ligde 15 gol atan Vefat Muriç'i yakalayan Serdar Dursun, Kosovalı forvet ile birlikte Fenerbahçe'de son 6 yılda bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını paylaşmayı başardı.