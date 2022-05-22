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    • Spor
    • 22.05.2022 13:06
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    • 22.05.2022 13:10
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    Serdar Dursun Vedat Muriç'i yakaladı! Van Persie'den sonra en iyi ikinci performans...

    Fenerbahçe'nin bu sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ağlarını havalandırarak ligi 15 golle tamamladı. Milli oyuncu böylelikle Fenerbahçe'de son dönemin en başarılı golcüleri arasına adını yazdırdı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Serdar Dursun tarihe geçti

    Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan büyük başarı... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Serdar, Fenerbahçe'nin ligin son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı da boş geçmedi. Sarı-Siyahlı ekibe karşı bir gol kaydeden 30 yaşındaki golcü, Süper Lig'i 15 golle tamamladı.

    Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ten sonra 10 gol barajını 11 yıl sonra aşan ilk yerli futbolcu olmayı başaran Serdar Dursun, bununla da sınırlı kalmayarak adını Sarı-Lacivertli kulüpte son yılların en skorer futbolcuları arasına da yazdırdı.

    2019-2020 sezonunda ligde 15 gol atan Vefat Muriç'i yakalayan Serdar Dursun, Kosovalı forvet ile birlikte Fenerbahçe'de son 6 yılda bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını paylaşmayı başardı.

        Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Vedat Muriç öncesi bir sezonda ligde en fazla gol sayısına ulaşan futbolcu ise 2015-2016 sezonunda 16 golle Hollandalı Robin Van Persie olmuştu.

        Serdar Dursun bu sezon ligde attığı 15 golle Van Persie sonrası Muriç ile birlikte 2016 sonrası bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

        Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Darmstadt forması ile Almanya 2.Ligi'ni attığı 26 golle gol kralı olarak tamamlamış ve Avrupa'da gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçmişti.
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            Haberler Spor Serdar Dursun Vedat Muriç'i yakaladı! Van Persie'den sonra en iyi ikinci performans...
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